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"Окупант не тільки на сході. Він - в голові. Війна? Декомунізація? Ні, не чули": На Одещині школярам видали підручники з Леніним та комуністичною символікою
У селі Утконосівка на півдні Одещини п'ятикласникам видали радянські підручники російської мови. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналіст "1+1" Андрій Цаплієнко, зазначають Патріоти України.
Окупація починається з голови. Причому, з дитячої. І вороги це добре розуміють. Ці підручники російської мови днями видали п'ятикласникам", - йдеться у його повідомленні, до якого додаються фото. За словами журналіста, на першій сторінці цитата Леніна, причому, під нею підписано не просто "В. І.", а з пієтетом і повністю – "Володимир Ілліч Ленін". Далі, продовжив він, дається установка "російська – мова міжнародного спілкування". А також вичерпне пояснення, чому росіянам не потрібен перекладач.
"Такі слова як поради, колгосп, комсомол, п'ятирічка увійшли без перекладу в інші мови світу". Цікаво, як учитель російської мови в Утконосівці пояснює сучасним дітям значення цих понять? Взагалі-то, колгосп, комсомол, п'ятирічка - це справжнісінький комуністичний новояз, який спотворив, а не прикрасив російську мову", - наголосив Цаплієнко.
Журналіст перегорнув підручник до дев'ятої сторінки, а там написано: "червоний прапор нашої країни – прапор миру". "Можливо, директор Утконосівської школи не знає, що у нашої країни зовсім інші символи незалежності. А тієї країни, периметр якої позначали червоними прапорцями, давно вже немає. Більше чверті століття, якщо бути точним", - висловив він обурення.
"За цими мантрами російську мову в Утконосівці вивчали і в дев'яносто сьомому, у дві тисячі першому, і в дві тисячі восьмому. Окупант не тільки на сході. Він - в голові. Якщо не кожного, то у багатьох. І тепер ясно, як він туди потрапляє. Війна? Декомунізація? Ні, не чули", - підсумував журналіст.
Теги: Донбасс, учебник, Одесская область, символика
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