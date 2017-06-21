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Опрос показал, что почти половина украинцев не собираются оформлять биометрические паспорта
Почти половина граждан Украины не собираются оформлять заграничные биометрические паспорта. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. Результаты опроса были представлены во время круглого стола на тему: "Безвиз Yes: что дальше?", передает УНИАН.
В частности, социологи спросили у респондентов, собираются ли они оформлять в этом году заграничные биометрические паспорта, если не имеют их.
45,4% опрошенных ответили, что вообще не собираются оформлять заграничные биометрические паспорта. В то же время 27,9% ответили, что намерены сделать такие документы, но позже. Также 7,4% респондентов сообщили, что собираются изготовить такие паспорта именно в этом году. Только 6,9% опрошенных сказали, что уже имеют биометрические паспорта, а 12,6% – затруднились ответить на вопрос.
Кроме того, 66% опрошенных украинцев сказали, что не имеют никакого загранпаспорта, а 19,6% сообщили, что имеют старый загранпаспорт, но без действующих шенгенских виз. При этом 8,5% имеют старый загранпаспорт с шенгенскими визами.
Общенациональный опрос проводился с 9 по 13 июня 2017 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных Крыма и территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.
Теги: Украина, Донбасс, опрос, загранпаспорт, биометрический паспорт
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