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Украинцы придумали, как «обмануть» закон про 25 лет стажа
На этой неделе в парламент передадут проект закона о пенсионной реформе. Главное изменение — это повышение стажа, необходимого для того, чтобы государство гарантировало выплаты. Если сейчас достаточно проработать 15 лет, то со следующего года — все 25, причем каждый год эта цифра будет только увеличиваться (до 35 лет). Кроме того, планируют уменьшить коэффициент, на который умножается стаж. «Чтобы украинцы умирали до выхода на пенсию», передают Вести.
Сейчас эта цифра составляет 1,35, а с января следующего года будет 1, что уменьшит начисление за проработанный год. Любопытно, что на пенсионной реформе уже начали зарабатывать.
Министр социальной политики Андрей Рева подтвердил «Вестям», что все ключевые изменения в проекте пенсионной реформы остаются. «Да, страховой стаж повышается до 25 лет, а далее будет повышаться до 35 лет. Коэффициент, на который умножается стаж, также будет понижаться. А как вы хотите, если вы платили ЕСВ за каждый год 38% с тысячи гривен, а сейчас 22%, то откуда государству брать деньги? И должна быть справедливость, когда человек работал 15 лет, и когда человек отработал 25 лет и более?» — сказал нам Рева.
По словам министра, в выходные эксперты обрабатывали предложения, которые Нацрада реформ внесла в проект закона. А в понедельник-вторник окончательный документ обсудят в правительстве и передадут в парламент.
Больше всего вопросов вызывает повышение стажа, необходимого для выплат. В затруднительной ситуации оказываются те, кто потерял его в 90-е годы — контора не платила налоги, люди работали продавцами на рынках, чтобы выжить, или же уезжали на заработки. Все чаще звучат мнения, что часть украинцев просто не доживет до заслуженного отдыха, поскольку их трудовая жизнь фиксируется лишь с начала 2000-х. Но предприимчивые украинцы уже находят выход.
В интернете активно предлагают купить не только чистые трудовые книжки, но уже вместе со стажем для оформления пенсий. Цены — от 100 грн за каждый год «стажа».
«Вести» связались с некоторыми продавцами трудового стажа. По нашей легенде, наша журналистка в 90-е зарабатывала «челноком», возила вещи из Турции, поэтому официально нигде не работала. И вот-вот ей идти на пенсию, а 25 лет в трудовой явно нет. «Кем вы сейчас работаете? Менеджером по продажам?» — поинтересовался молодой человек по имени Сергей, чей телефон размещен на сайте бесплатных объявлений. Там он предлагает купить трудовую со стажем: «вы на руки получите новенькую трудовую книжку со всеми печатями и подписями о вашем предыдущем месте работы». «Могу предложить вариант, что в 90-е годы вы работали в отделе рекламы какой-нибудь газеты», — называет варианты Сергей. «Но тогда газет было мало», — удивляемся мы.
«Это вам так кажется. Главное, что налоги тогда платили не за каждого работника, а за предприятие. Так что никакой Пенсионный фонд вас расколоть не сможет», — уверяет Сергей. Другие варианты — продавец магазина и даже няня в детском саду.
Юрист сайта «Справочки» (spravochki.net) также заверил: «Вы получите настоящую трудовую, со всеми печатями, кодами, подписями. Хотите, устроим вас лаборантом НИИ Днепропетровска? Или секретарем директора завода Харькова. Мы подыскиваем предприятия, которые уже либо закрылись, либо реформировались, так что концов никто не найдет. В 90-х был бардак. Для общего стажа такие данные сойдут», — поведал юрист, назвавшийся Владиславом. Также он предложил устроить нас слесарем на мотоциклетный завод в столице и каменщиком в строительную компанию.
HR-эксперт Татьяна Пашкина говорит, что подобные схемы покупки стажа мошеннические, но сработать они могут: «Да, это незаконно, но прокатить может. Например, если отчетность этого НИИ или мотоциклетного завода была плохой, и нет вариантов, что ее могут тщательно проверить. Ведь автоматизированная отчетность по уплате налогов за каждого сотрудника у нас появилась только с 2000 года. Все, что было до этого, велось на каких-то бумажках или в каких-то разных программах. Поэтому если сохранились какие-то упоминания, что такое предприятие было, платило там какие-то налоги, но разобрать за кого именно — невозможно, то такой стаж вполне сойдет».
По ее словам, могут возникнуть вопросы разве что, если вы были лаборантом НИИ, отдали науке 10 лет, а потом вдруг стали парикмахером. Или работали слесарем, а потом стали торговцем, это может явно заинтересовать налоговую.
Теги: Украина, Донбасс, пенсионная реформа, стаж
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