В Киевской области ребенок совершил суицид

21.06.2017 17:51

Ужасный случай произошел на Киевщине.

В петле из капроновой бельевой веревки, привязанной к турнику, ребенок был найден матерью, которая вернулась с тренировки.

Об этом проинформировала пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как выяснилось, отчим погибшего незадолго до трагедии ушел гулять с родной дочкой на детплощадку, а мать отправилась на спортивную тренировку.

Мальчик 13-ти лет остался дома один – мать посоветовала вместо игр на телефоне выйти к друзьям во двор.

По информации полиции, семья является благополучной, а мальчик занимался тхэквондо с 6-ти лет.

Согласно мониторингу соцсетей, погибший не принадлежал к группам смерти.

По факту возбуждено уголовное дело касательно умышленного убийства.