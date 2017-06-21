- В Украину направилось второе судно с дефицитным углем из ЮАР09:00
- В Мелитополе и Мелитопольском районе сотрудники СБУ искали «российский след»08:44
- Украинцы придумали, как «обмануть» закон про 25 лет стажа08:28
- В Славянске стрелок ДНР получил восемь с половиной лет тюрьмы08:15
- Кремль отправил на Донбасс новый резерв солдат: на этот раз в помощь террористам прибыли военные из Пензенской области08:01
- Чиновники "Укрзализныци" причинили государству убытки на 10 млн долл. в пользу российских компаний, - ГПУ07:45
- Под Мариуполем задержали «казака»-сепаратиста 07:30
- Янтарное "дело Розенблата": все подробности операции и тайный агент под прикрытием22:36
- В Хмельницком на детей бойца АТО напали из-за украинской музыки: в сети возмущены22:10
- В ПОКРОВСКЕ ПРИЗВАЛИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА21:45
В Мелитополе и Мелитопольском районе сотрудники СБУ искали «российский след»
В Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области 20 июня сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции провели ряд обысков. У представителей Оппозиционного блока и левых сил искали оружие, боеприпасы, взрывные устройства, российские триколоры и документы, подтверждающие подрывную деятельность против украинского государства. Нашли ли что-нибудь, пока не сообщается. «Действительно, сегодня по ряду уголовных производств провели более 10 обысков, в том числе, по уголовному производству по статье 111 УК Украины „Государственная измена“. Остальное — тайна следствия», — сообщил «ФАКТАМ» помощник начальника УСБУ в Запорожской области Сергей Левченко.
Насколько известно, такие обыски являются отголоском событий в Мелитополе 9 мая, когда произошли столкновения участников акции «Бессмертный полк», проходившей под предводительством народного депутата Евгения Балицкого, и членов общественной организации «Самооборона Мелитополя», как признано областным руководством Нацполиции, при попустительстве местных правоохранителей.
Спецслужбы наведались домой к бывшему помощнику народного депутата Валерию Горбаню, разбив стеклянную дверь, напугав членов семьи. Обыски проводились также у начальника охраны депутата Евгения Балицкого, руководителя городской организации Союза левых сил Тараса Генова и ярой антимайдановки Екатерины Уманец, через которую, якобы, продвигаются и финансируются россиянами идеи «русского мира»…
Евгений Балицкий традиционно обвинил силовиков в исполнении «политического заказа» власти в отношении представителей «Оппозиционного блока». Тарас Генов заявил, что ведет политическую борьбу только в рамках закона, поэтому ничего противозаконного у него найти не могли. Валерий Горбань возмутился, что его обвиняют… в поджоге двери горисполкома 20 мая, о чем рассказывали «ФАКТЫ». А Екатерины Уманец не только дома, но и в пределах Украины не оказалось.
Напомним, в Запорожье 9 мая произошли столкновения представителей волонтерского движения и проукраинских активистов с участниками акции «Полк победы», которые планировали провести марш по центру города.
Теги: Украина, Донбасс, Мелитополь, СБУ, уголовное дело, обыск, Оппозиционный блок
- СБУ проводит обыски по делу о хищении в Укргазбанке
- Донецкая область. Преподавателя ВУЗа "поймали" на взятке
- СБУ возбудила уголовное дело против "Ворсклы"
- СБУ расследует 16 уголовных дел по свержению конституционного строя
- В Одессе "накрыли" крупный конвертационный центр
- Правоохранители закрыли уголовные дела видных украинских политиков: "Невиновны!" (ВИДЕО)
- В Славянске стрелок ДНР получил восемь с половиной лет тюрьмы08:15
- Кремль отправил на Донбасс новый резерв солдат: на этот раз в помощь террористам прибыли военные из Пензенской области08:01
- Под Мариуполем задержали «казака»-сепаратиста 07:30
- В ПОКРОВСКЕ ПРИЗВАЛИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА21:45
- СИТУАЦІЯ В ЗОНІ АТО СТАНОМ НА 20 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ21:20
- Боевики "ДНР" совершили жестокое нападение на наблюдателей ОБСЕ20:55
- АТО: особенность минувших суток на Донбассе18:00
- Сколько стоят автомобили с номерами ОРДЛО17:00
- На Донбассе боевики-мародеры открыли огонь по местным жителям14:21
- Президент поручил разработать законопроект о получении пенсий жителями ОРДЛО и Крыма13:41
- В Украину направилось второе судно с дефицитным углем из ЮАР09:00
- В Мелитополе и Мелитопольском районе сотрудники СБУ искали «российский след»08:44
- Украинцы придумали, как «обмануть» закон про 25 лет стажа08:28
- В Славянске стрелок ДНР получил восемь с половиной лет тюрьмы08:15
- Кремль отправил на Донбасс новый резерв солдат: на этот раз в помощь террористам прибыли военные из Пензенской области08:01
- Чиновники "Укрзализныци" причинили государству убытки на 10 млн долл. в пользу российских компаний, - ГПУ07:45
- Под Мариуполем задержали «казака»-сепаратиста 07:30
- Янтарное "дело Розенблата": все подробности операции и тайный агент под прикрытием22:36
- В Хмельницком на детей бойца АТО напали из-за украинской музыки: в сети возмущены22:10
- В ПОКРОВСКЕ ПРИЗВАЛИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА21:45
- Названы самые вредные продукты для здоровья сосудов15:00
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!09:26
- Как навсегда забыть о болезнях08:56
- Мариуполь. Слепая зона 08:40
- Это нельзя есть. Последствия могут быть страшные07:36
- «Женщин не жалко»: пост Дмитрия Нагиева, взорвавший интернет 06:56
- Спорт в жару: полезные советы, чтоб не наделать ошибок19:12
- Вот как измена повлияет на ваше тело18:34
- Що не можна їсти на голодний шлунок?17:55
- Врожденные психические способности знаков Зодиака16:15
- “Мы возвращаемся в Украину!”: Такой паники я в Донецке никогда ранее не видел — местный житель
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!
- Донбасс будут брать штурмом: стали известны примерные даты
- На Банковой придумали как начислять пенсии жителям оккупированного Крыма и Донбасса
- Закопайте ее где-нибудь: боевики отказались забирать труп своей снайперши. ВИДЕО
- Эксперт: смысл визита Порошенко в США покажет встреча его в аэропорту
- ВСУ постоянно продвигаются вперед по всему фронту: волонтер Мысягин порадовал новостями из Донбасса
- Сколько стоят автомобили с номерами ОРДЛО
- Трамп уничтожит авиацию Путина в Сирии за несколько часов: Стрелков разгромил "кривляющихся шутов" Москвы
- Политолог: Трамп наслаждался, публично «опуская» Порошенко