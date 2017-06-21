В Мелитополе и Мелитопольском районе сотрудники СБУ искали «российский след»

21.06.2017 08:44

В Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области 20 июня сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции провели ряд обысков. У представителей Оппозиционного блока и левых сил искали оружие, боеприпасы, взрывные устройства, российские триколоры и документы, подтверждающие подрывную деятельность против украинского государства. Нашли ли что-нибудь, пока не сообщается. «Действительно, сегодня по ряду уголовных производств провели более 10 обысков, в том числе, по уголовному производству по статье 111 УК Украины „Государственная измена“. Остальное — тайна следствия», — сообщил «ФАКТАМ» помощник начальника УСБУ в Запорожской области Сергей Левченко.

Насколько известно, такие обыски являются отголоском событий в Мелитополе 9 мая, когда произошли столкновения участников акции «Бессмертный полк», проходившей под предводительством народного депутата Евгения Балицкого, и членов общественной организации «Самооборона Мелитополя», как признано областным руководством Нацполиции, при попустительстве местных правоохранителей.

Спецслужбы наведались домой к бывшему помощнику народного депутата Валерию Горбаню, разбив стеклянную дверь, напугав членов семьи. Обыски проводились также у начальника охраны депутата Евгения Балицкого, руководителя городской организации Союза левых сил Тараса Генова и ярой антимайдановки Екатерины Уманец, через которую, якобы, продвигаются и финансируются россиянами идеи «русского мира»…

Евгений Балицкий традиционно обвинил силовиков в исполнении «политического заказа» власти в отношении представителей «Оппозиционного блока». Тарас Генов заявил, что ведет политическую борьбу только в рамках закона, поэтому ничего противозаконного у него найти не могли. Валерий Горбань возмутился, что его обвиняют… в поджоге двери горисполкома 20 мая, о чем рассказывали «ФАКТЫ». А Екатерины Уманец не только дома, но и в пределах Украины не оказалось.

Напомним, в Запорожье 9 мая произошли столкновения представителей волонтерского движения и проукраинских активистов с участниками акции «Полк победы», которые планировали провести марш по центру города.