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500 суїцидів. Як війна калічить ветеранів АТО

22.06.2017 13:50
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500 суїцидів. Як війна калічить ветеранів АТО

З початку російської агресії на Донбасі зареєстровано близько 500 випадків самогубств учасників АТО після повернення із зони бойових дій.

Такі дані навів у своїй статті для Української правди глава МВС Арсен Аваков.

Про пояснив це тим, що, згідно з міжнародним стандартом, 90-95% учасників бойових дій згодом мають медичні (пов’язані з нервовою системою) і соціальні проблеми, а у близько третини діагностується посттравматичний синдром, результатом якого нерідко бувають самогубства.

– За інформацією Міжнародного правозахисного центру Ла страда Україна, вже в 2015 році кількість звернень членів сімей учасників АТО зі скаргами на побутове насильство збільшилася у вісім разів, – наголосив він..

Аваков також вважає, що страждають від поствоєнного синдрому і вимушено переміщені особи, і ті, хто залишається на окупованих територіях.

Источник: fakty.ictv.ua



Теги: Донбасс, суицид, АТО, проблемы
 
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