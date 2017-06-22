- Євросоюз 22 червня продовжить санкції проти Росії – Порошенко19:30
- В Одессу привезли раненых бойцов АТО18:50
- Порошенко зустрівся з Меркель і розкрив тему розмови18:30
- Суд арестовал двух налоговиков времен Януковича18:10
- Подання ГПУ: Поляков через помічницю отримав хабар $750017:50
- Хуг на брифинге в оккупированном Донецке: Главари бандформирований не контролируют своих боевиков17:30
- Украина становится сырьевым придатком - Кучма17:10
- В Украине изменился транспортный сбор на «роскошные» авто16:56
- В Одессу привезли 22 раненых с АТО16:10
- Некто Алексей за 9 тысяч гривен купил поход в театр с молодой замминистра энергетики Украины15:10
Євросоюз 22 червня продовжить санкції проти Росії – Порошенко
Президент України повідомив журналістам у Брюсселі, що Рада Євросоюзу на засіданні 22 червня продовжить санкції проти Росії, скасування яких обумовлене повним виконанням Мінських угод.
«Чому сьогодні дуже важливий день і чому ми сьогодні мали бути в Брюсселі? Тому що саме сьогодні відбудеться засідання Ради ЄС, де будуть прийняті рішення, тепер ми вже точно знаємо, я дуже обережний в прогнозах, щодо продовження санкцій проти Росії аж до повної імплементації Мінських угод, в тому числі і їх безпекового компоненту», – заявив голова української держави.
Раніше 22 червня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що лідери ЄС не обговорюватимуть продовження економічних секторальних санкцій проти Росії, бо рішення ухвалять постійні представники країн-членів ЄС.
На саміті ЄС канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент Франції Еманнюель Макрон поінформують лідерів країн та урядів про стан виконання Мінських угод, а рішення продовжити економічні секторальні санкції для Росії буде ухвалене Євросоюзом за письмовою процедурою після відповідних рекомендацій канцлера Німеччини та президента Франції.
США, Євросоюз та інші західні країни в кілька етапів запровадили санкції проти Росії – спершу через анексію Криму, згодом – через роль Москви у збройному конфлікті на Донбасі.
Источник: radiosvoboda.org
Теги: Россия, Донбасс, Петр Порошенко, санкции
- За підсумками мінських переговорів сторони домовилися про "хлібне" перемир'я на Донбасі19:10
- В Одессу привезли раненых бойцов АТО18:50
- РАДНИК ПОСОЛЬСТВА США В УКРАЇНІ ВІДВІДАЛА СЛОВ’ЯНСЬК 15:50
- Міни-жаби та снаряди виявили у районі АТО15:30
- У Мар’їнці бойовики вкотре обстріляли житлові квартали: поранено жінку14:50
- Многие выпускники ОРДО не захотели получать медали из рук Захарченко14:10
- Часть Донецкой области снова осталась без водоснабжения09:30
- В Мариуполь прибыл первый поезд из Одессы. ВИДЕО20:54
- Мариупольские пенсионеры массово покупают автобусные туры в Европу. ВИДЕО19:30
- В Донецке боевики проводят облавы19:01
- Євросоюз 22 червня продовжить санкції проти Росії – Порошенко19:30
- За підсумками мінських переговорів сторони домовилися про "хлібне" перемир'я на Донбасі19:10
- В Одессу привезли раненых бойцов АТО18:50
- Порошенко зустрівся з Меркель і розкрив тему розмови18:30
- Суд арестовал двух налоговиков времен Януковича18:10
- Подання ГПУ: Поляков через помічницю отримав хабар $750017:50
- Хуг на брифинге в оккупированном Донецке: Главари бандформирований не контролируют своих боевиков17:30
- Украина становится сырьевым придатком - Кучма17:10
- В Украине изменился транспортный сбор на «роскошные» авто16:56
- В Одессу привезли 22 раненых с АТО16:10
- От давления могут «лопнуть сосуды». Есть средство снизить риск инсульта втрое…14:50
- Реформа полиции по-украински: крышевание, шантажи, вымогательства!14:18
- Названы самые вредные продукты для здоровья сосудов15:00
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!09:26
- Как навсегда забыть о болезнях08:56
- Мариуполь. Слепая зона 08:40
- Это нельзя есть. Последствия могут быть страшные07:36
- «Женщин не жалко»: пост Дмитрия Нагиева, взорвавший интернет 06:56
- Спорт в жару: полезные советы, чтоб не наделать ошибок19:12
- Вот как измена повлияет на ваше тело18:34
- “Мы возвращаемся в Украину!”: Такой паники я в Донецке никогда ранее не видел — местный житель
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!
- Донбасс будут брать штурмом: стали известны примерные даты
- Политолог: Трамп наслаждался, публично «опуская» Порошенко
- На Банковой придумали как начислять пенсии жителям оккупированного Крыма и Донбасса
- Навіть не 50 на 50... Як жителі Донбасу ставляться до українських воїнам
- Некуда бежать: Кремль серьезно "наехал" на Захарченко
- Закопайте ее где-нибудь: боевики отказались забирать труп своей снайперши. ВИДЕО
- Встреча Путина и Трампа, готовившаяся почти полгода, не состоится: президент США отказался встречаться с кремлевским диктатором
- Украинцев готовят к доллару за 30 грн, но может быть еще хуже