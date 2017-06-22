Хуг на брифинге в оккупированном Донецке: Главари бандформирований не контролируют своих боевиков

22.06.2017 17:30

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг связал нападение боевика на патрули наблюдателей СММ в Ясиноватой с неспособностью главарей террористической организации "ДНР" контролировать свои вооруженные группировки.

Об этом Хуг заявил сегодня на брифинге во временно оккупированном Донецке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он напомнил об инциденте, произошедшем 20 июня, когда вооруженный боевик "ДНР" на железнодорожной станции в оккупированной Ясиноватой пытался напасть на наблюдателей СММ ОБСЕ, которые находились в автомобилях.



"Абсолютно неприемлемым является тот факт, что так называемая "ДНР" не способна осуществлять контроль в этом районе или не желает контролировать своих людей", - заявил Хуг.



При этом Хуг подчеркнул, что "они безоговорочно поставили подпись, чтобы дать возможность этой миссии работать в безопасности на этой территории".



"И мы призывали и будем продолжать призывать тех, кто осуществляет фактический контроль, принять меры, чтобы те, кто совершил это агрессивный акт, были привлечены к ответственности", - подчеркнул Хуг.