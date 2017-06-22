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Из торговых точек изъято более 600 килограммов рыбы в связи с ботулизмом - Госпродпотребслужба
22.06.2017 21:16
В результате проверок, которые Держпродспоживслужба проводит в связи со вспышками ботулизма, из торговых точек изъято 637 килограммов рыбы.
Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.
"Госпродпотребслужба проводит расследование по каждому случаю заболевания ботулизмом с целью установления происхождения пищевых продуктов, что его вызвали. По оперативной информации, на сегодня изъято 637 кг рыбы", - сообщили в ведомстве.
Напомним, случаи ботулизма фиксируются сейчас в разных областях Украины. По данным Минздрава от болезни с начала года уже погибло 9 человек.
Источник: ru.golos.ua
Теги: Донбасс, торговля, рыба, ботулизм
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