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Коломойский пытается вернуть себе «Приватбанк», – Рожкова
Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании банка неплатежеспособным и его национализации.
Об этом заявила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в интервью Finbalance.
«Иск – об обжаловании признания неплатежеспособным «Приватбанка» и национализации. В исковом заявлении господин Коломойский писал о рейдерстве со стороны государства», — сообщила она.
«Как можно надеяться на успех в реструктуризации (инсайдерских кредитов, – ред.), если экс-владелец банка, несмотря на то, что есть письма с его обязательствами, идет в суд, подает иск о признании противоправным решения НБУ о признании «Приватбанка» неплатежеспособным соответственно и решения о национализации, а также всех поручительств?», – заявила Рожкова.
Заместитель главы НБУ напомнила, что Закон о системе гарантирования, где предусмотрена национализация, содержит норму о том, что предыдущий владелец акций банка не имеет права требовать от инвестора (т.е. государства) возмещения убытков, понесенных в результате приобретения новым инвестором акций банка.
«То есть по закону он не вправе требовать возмещения. Другой вопрос – наши суды. У нас судьи очень любят одевать на себя мантию судьи Конституционного Суда и трактовать законы. Тут вопрос», – отметила Рожкова.
Замглавы НБУ также подчеркнула, что государство не могло откладывать национализацию «Приватбанка», поскольку он мог прекратить операционную деятельность.
«У них не было ликвидности. Они в течение дня накапливали ликвидность от клиентов, которые получали входящие платежи на свои счета в банке, а затем большим пакетом выпускали мелкие платежи через СЭП. Это уже говорит, что в банке ликвидности не было. День-два – и все», — сообщила она.
«Я неоднократно слышала от экс-топ-менеджеров банка: «Вы будете вынуждены предоставить нам рефинансирование, потому что если не дадите, то все ляжет», «Вы представляете, что будет?», – добавила Рожкова.
Источник: hvylya.net
Теги: Донбасс, НБУ, ПриватБанк, Коломойский
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