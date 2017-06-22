Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Коломойский пытается вернуть себе «Приватбанк», – Рожкова

22.06.2017 19:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Коломойский пытается вернуть себе «Приватбанк», – Рожкова

Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании банка неплатежеспособным и его национализации.

Об этом заявила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в интервью Finbalance.

«Иск – об обжаловании признания неплатежеспособным «Приватбанка» и национализации. В исковом заявлении господин Коломойский писал о рейдерстве со стороны государства», — сообщила она.

«Как можно надеяться на успех в реструктуризации (инсайдерских кредитов, – ред.), если экс-владелец банка, несмотря на то, что есть письма с его обязательствами, идет в суд, подает иск о признании противоправным решения НБУ о признании «Приватбанка» неплатежеспособным соответственно и решения о национализации, а также всех поручительств?», – заявила Рожкова.

Заместитель главы НБУ напомнила, что Закон о системе гарантирования, где предусмотрена национализация, содержит норму о том, что предыдущий владелец акций банка не имеет права требовать от инвестора (т.е. государства) возмещения убытков, понесенных в результате приобретения новым инвестором акций банка.

«То есть по закону он не вправе требовать возмещения. Другой вопрос – наши суды. У нас судьи очень любят одевать на себя мантию судьи Конституционного Суда и трактовать законы. Тут вопрос», – отметила Рожкова.

Замглавы НБУ также подчеркнула, что государство не могло откладывать национализацию «Приватбанка», поскольку он мог прекратить операционную деятельность.

«У них не было ликвидности. Они в течение дня накапливали ликвидность от клиентов, которые получали входящие платежи на свои счета в банке, а затем большим пакетом выпускали мелкие платежи через СЭП. Это уже говорит, что в банке ликвидности не было. День-два – и все», — сообщила она.

«Я неоднократно слышала от экс-топ-менеджеров банка: «Вы будете вынуждены предоставить нам рефинансирование, потому что если не дадите, то все ляжет», «Вы представляете, что будет?», – добавила Рожкова.

Источник: hvylya.net



Теги: Донбасс, НБУ, ПриватБанк, Коломойский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх