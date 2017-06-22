Некто Алексей за 9 тысяч гривен купил поход в театр с молодой замминистра энергетики Украины

22.06.2017 15:10

Поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины Натальей Бойко, выставленный на благотворительном аукционе, купил за 9 тысяч грн ($346) некий Алексей Бойчук. Итоги аукциона опубликованы на сайте госзакупок ProZorro.

На сайте, кроме имени и фамилии, больше никаких данных о победителе не указано. Всего в аукционе приняли участие пять человек и две компании, так как лот был открыт и для юридических лиц.

При этом в опубликованном протоколе Бойчук указан как физическое лицо, там есть его подпись и дата: 21 июня.

Изначально он предлагал за лот 500 гривен, потом 1500, потом 3000 и в конце концов выложил 9000 гривен. Стартовая цена похода в театр с замминистра была 100 гривен.