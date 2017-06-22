Пьяный мужчина ударил тестя топором и подрезал жену во время ссоры

22.06.2017 21:30

В Стрыйском районе Львовской области семейная ссора переросла в драку с поножовщиной. В результате инцидента пострадали три человека. Они находятся в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

У одного из потерпевших врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, открытый вдавленный перелом костей черепа, ушиб головного мозга, раны головы. У другого мужчины и у женщины медики диагностировали проникающие ножевые ранения тела. На месте правоохранители установили, что все потерпевшие являются родственниками и проживают вместе.

Вскоре стало известно, что конфликт разгорелся между пьяным мужем, его женой и тестем.

«50-летний мужчина вернулся домой навеселе и начал конфликтовать со своей 44-летней женой и 72-летним тестем. Тесть вышел во двор, взял топор и нанес своему зятю удар по голове. После этого травмированный зять пошел в дом, взял кухонный нож и дважды ударил им свою жену в область грудной клетки и мочевого пузыря, а также нанес одно ножевое ранение в область живота своему тестю. На месте происшествия были обнаружены и изъяты топор и 5 кухонных ножей», – рассказали в пресс-службе Нацполиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Источник: journalist.today