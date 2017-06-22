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Подання ГПУ: Поляков через помічницю отримав хабар $7500
ГПУ просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності і арешт нардепа від "Народного фронту" Максима Полякова, який підозрюється у отриманні хабара 7500 доларів і зловживанні службовим становищем.
Про це йдеться у поданні, внесеним генпрокурором Юрієм Луценком, яке є у розпорядженні "Української правди".
Вказується, що Поляков фігурує у провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 369-2 КК України.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що Поляков Максим Анатолійович у період із 02.10.2016 по 28.11.2016 вчинив кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності", - йдеться у поданні.
Зазначається, що Поляков, діючи за попередньою змовою із нардепом Бориславом Розенблатом, також за попередньою змовою зі своїм помічником-консультантом Тетяною Любонько, за пособництва охоронця Розенблата Богуслава Ярощука, вимагали та отримали неправомірну вигоду 15 000 доларів США від представника компанії нерезидента "Фуджейра" (ОАЕ) Сивокінь К.С.
За це нардепи пропонували вчинення в інтересах цієї компанії "підписання як ініціаторами та членами авторського колективу, внесення до Верховної Ради України проектів законів про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування діяльності, пов’язаної з видобуванням бурштину) та про внесення змін до Митного кодексу України (щодо звільнення від оподаткування операцій з ввезення на територію України обладнання для промислового видобутку бурштину)".
Отримані гроші Розенблат і Поляков мали розділити порівну по 7500 доларів.
У поданні вказується, що передача частини грошей (5 тисяч доларів) Полякову через його помічницю Любонько відбулася 22 листопада 2016 року в ресторані "Смородіна", розташованого за адресою: м. Київ, вул. Русанівська набережна, 7. Зазначається, що у цей же день Поляком наказав їй купити на ці гроші два телефони IPhone 7 у магазині "Royal Service".
Наступного дня вона придбала за 1900 доларів два мобільні телефони IPhone 7 (ІМЕІ 353805081002318) та IPhone 7+ (ІМЕІ 359218078103293) і передала Полякову. Один із них він собі залишив, а інший віддав дружині.
28 листопада Любонько в ресторані "Варенична "Катюша" за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 1/10 отримала решту суми для Полякова – 2500 доларів.
Зазначається, що 24 листопада 2016 року у вестибюлі ресторану "Три вилки", що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 76 представниця фірми "Фуджейра" Сивокінь передала 7 500 доларів охоронцю Ярощуку для подальшої передачі Розенблату.
В поданні прокуратури вказується, що є достатньо доказів, що підтверджують факт вчинення Поляковим особливо тяжкого корупційного злочину (ч. 4 ст. 368 КК України).
За нього передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльність на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Источник: pravda.com.ua
Теги: Донбасс, взятка, Генпрокуратура, Верховная Рада
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