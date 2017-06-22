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Порошенко зустрівся з Меркель і розкрив тему розмови
22.06.2017 18:30
Президент України Петро Порошенко обмінявся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель враженнями від переговорів з президентом США Дональдом Трампом.
Про це він заявив у Брюсселі журналістам, передає Еспресо.TV.
"Ми регулярно обмінюємося з пані Меркель результатами наших розмов з нашими американськими партнерами", - заявив Порошенко.
Він додав, що мова йде не лише про його перемовини у США, але й останні перемовини Меркель з Трампом.
"Це ми робимо і з іншими партнерами для ефективної координації наших зусиль по забезпеченню миру в Україні", - додав Порошенко.
Источник: espreso.tv
Теги: Донбасс, Петр Порошенко, Ангела Меркель, Дональд Трамп
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