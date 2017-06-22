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Порошенко зустрівся з Меркель і розкрив тему розмови

22.06.2017 18:30
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Порошенко зустрівся з Меркель і розкрив тему розмови
Президент України Петро Порошенко обмінявся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель враженнями від переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він заявив у Брюсселі журналістам, передає Еспресо.TV.

"Ми регулярно обмінюємося з пані Меркель результатами наших розмов з нашими американськими партнерами", - заявив Порошенко.

Він додав, що мова йде не лише про його перемовини у США, але й останні перемовини Меркель з Трампом.

"Це ми робимо і з іншими партнерами для ефективної координації наших зусиль по забезпеченню миру в Україні", - додав Порошенко.

Источник: espreso.tv



Теги: Донбасс, Петр Порошенко, Ангела Меркель, Дональд Трамп
 
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