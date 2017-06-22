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Суд арестовал двух налоговиков времен Януковича

22.06.2017 18:10
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Суд арестовал двух налоговиков времен Януковича

Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционные жалобы Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения еще двум руководителям районных государственных налоговых инспекций Главного управления Миндоходов столицы времен экс-президента Украины Виктора Януковича. 

Одному из них, экс-начальнику ГНИ в Печерском районе Киева Андрею Драгуну предложено внести залог в сумме 5 млн гривен.

Второму подозреваемому назначили несколько меньшую сумму залога – 2 млн гривен. Его личность не уточняется.

Вместе с тем отменено постановление Печерского районного суда, которым отказано в удовлетворении ходатайств Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей и применены меры пресечения в виде залога.

Напомним, задержанные налоговики времен Януковича дают показания против экс-министра Клименко.

Источник: cripo.com.ua




Теги: Донбасс, суд, арест, Янукович
 
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