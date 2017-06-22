Суд арестовал двух налоговиков времен Януковича

22.06.2017 18:10

Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционные жалобы Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения еще двум руководителям районных государственных налоговых инспекций Главного управления Миндоходов столицы времен экс-президента Украины Виктора Януковича.

Одному из них, экс-начальнику ГНИ в Печерском районе Киева Андрею Драгуну предложено внести залог в сумме 5 млн гривен.

Второму подозреваемому назначили несколько меньшую сумму залога – 2 млн гривен. Его личность не уточняется.

Вместе с тем отменено постановление Печерского районного суда, которым отказано в удовлетворении ходатайств Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей и применены меры пресечения в виде залога.

Напомним, задержанные налоговики времен Януковича дают показания против экс-министра Клименко.

Источник: cripo.com.ua



