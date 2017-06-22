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В Одессу привезли 22 раненых с АТО

22.06.2017 16:10
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В Одессу привезли 22 раненых с АТО

Вчера, 21 июня, в Одессу прибыл военно-транспортный самолет с 22 ранеными бойцами из зоны АТО.

Как отмечает волонтер Андрей Танцюра, 4 человека из них - в реанимации, в том числе с сильными ожогами и переломом позвоночника.

Всех раненых уже доставили в военный госпиталь на улице Пироговской.

Источник: favoriteodessa.co



Теги: Донбасс, Одесса, АТО, раненые
 
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