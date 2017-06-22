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Верховная Рада приняла Закон "О коммерческом учете коммунальных услуг"
Верховная Рада в четверг приняла законопроект №4901 "О коммерческом учете коммунальных услуг". Соответствующее решение в повторном втором чтении поддержали 238 народных депутатов.
Закон определяет принципы обеспечения коммерческого, в том числе распределительного, учета услуг по снабжению тепловой энергией, снабжению горячей водой, централизованного водоснабжения и обеспечения соответствующей учетной информацией потребителей таких услуг.
В частности, предусматривается обязательное оборудование всех зданий, присоединенных к внешним тепловым сетям (кроме сетей систем автономного теплоснабжения), внешних сетей горячего водоснабжения (кроме сетей систем автономного горячего водоснабжения), внешних водопроводных сетей (кроме сетей систем автономного водоснабжения), домовыми узлами учета, соответственно, тепловой энергии и воды.
Устанавливать счетчик, как и раньше, будет владелец инженерных сетей, однако плата за установку узла учета будет изъята из тарифа на ЖКУ.
Жильцы квартир будут предупреждены об установке прибора за два месяца: им будет предоставлена информация о стоимости и способах оплаты. Жильцы дома со своей стороны могут согласиться на установку счетчиков или изменить условия установки, или сообщить, что оборудуют свой дом прибором учета самостоятельно.
Как сообщал Укринформ, ранее Европейский Союз призывал украинский парламент проголосовать за соответствующий проект закона, отмечая, что он открывает путь для получения средств от Европы в украинский Фонд энергоэффективности.
Источник: ukrinform.ru
Теги: Украина, Донбасс, коммунальные услуги, Верховная Рада
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