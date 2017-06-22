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ВРУ приняла закон о коммерческом учете коммунальных услуг
22.06.2017 21:50
Народные депутаты в четверг приняли законопроект №4901 «О коммерческом учете коммунальных услуг».
Соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.
Этот закон определяет основы обеспечения коммерческого, в том числе распределительного, учета услуг по поставке тепловой энергии, поставке горячей воды, централизованному водоснабжению и обеспечение соответствующей учетной информацией потребителей таких услуг.
Теги: Украина, Донбасс, коммунальные услуги, Верховная Рада
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