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Боевики "ЛНР" отказываются отпускать в Украину преподавателей вузов
В вузах оккупированного Луганска появились приказы, согласно которым преподавателей обязывают подписать отказ от поездок на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает Лига со ссылкой на собственные источники в Луганске.
«Эти приказы принесли на кафедру несколько дней назад. В них нас пугают тем, что СБУ может взять нас в заложники. Вот такой идиотизм. Я не стала подписывать», — сообщила журналистам преподаватель бывшего Восточноукраинского университета имени Владимира Даля Екатерина.
Еще один собеседник подтвердил, что аналогичный приказ поступил также в сельскохозяйственный университет города. По его словам, знакомые преподаватели пока противятся, поскольку не готовы отказаться от поездок в Станицу Луганскую и Северодонецк (расположены на подконтрольной Украине территории. Ред.) к своим родным.
«Ясно одно — запугивание, рассчитано на это», — прокомментировал луганчанин.
Подобные приказы получили все так называемые бюджетные организации Луганска.
Напомним, вынужденная переселенка из оккупированного Луганска выиграла дело против Российской Федерации о компенсации ущерба, нанесенного вооруженной агрессией и оккупацией.
Теги: Донбасс, ВУЗ, преподаватель, СБУ, ДНР
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