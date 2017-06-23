"Чтобы никто не растырил и не своровал", - Путин объяснил, почему не хочет давать деньги на ремонт дорог в аннексированном Севастополе

23.06.2017 08:01

Несменный российский лидер Владимир Путин признал, что его ставленники в аннексированном Крыму - коррупционеры и воры. На встрече с учителями президент РФ заявил, что не дает большие суммы денег на ремонт дорог в Севастополе, потому что их тут же украдут. Об этом сообщает "Диалог.UA".

"Мы дали бы еще больше, раза в два или три, но вы не сможете освоить. Нет такого… чтобы никто не растырил и не своровал", - сообщил Путин. Он также добавил, что в этом вопросе ситуация в Севастополе намного сложнее, чем в целом по Крыму.