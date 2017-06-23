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Гройсман призвал нардепов снять с себя неприкосновенность
23.06.2017 17:22
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал народных депутатов снять с себя неприкосновенность и стать равными со всеми перед законом.
Об этом он сказал в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, сообщает корреспондент Укринформа.
"Я глубоко убежден в том, что народным депутатам надо читать украинское законодательство и быть примером для всех украинцев относительно соблюдения норм действующего законодательства, а не махать своим мандатом и ходить бравировать своей неприкосновенностью", - отметил Гройсман.
Он призвал депутатов снять неприкосновенность и стать равными перед законом "как и премьер-министр страны, который не имеет никакой неприкосновенности".
Теги: Донбасс, неприкосновенность, Гройсман, нардепы
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