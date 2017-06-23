Як дізнатися про свій робочий стаж не виходячи з дому

23.06.2017 06:59

Якось, дивлячись новини ТСН, в сюжеті, в якому обговорювали нову пенсійну реформу, я почув про можливість дізнатися про свій робочий стаж не виходячи з дому, просто в режимі онлайн. Я спочатку не повірив, але вирішив спробувати. Швидко знайшов в пошуковій системі сайт пенсійного фонду. Але з першого разу я не зміг на нього зайти, сайт лежав. Мабуть, це із-за великої кількості відвідувачів, подумав я. Бо в цей момент багато хто, подивившись відео сюжет в новинах, вирішили також перевірити таку можливість, от сайт і не витримав.

Багато, хто скаже, — а навіщо знати свій робочий, стаж, він буцімто і так відомий, наприклад з трудової книжки. Я думаю, що не для кого не буде секретом, що більшість людей в сучасній Україні працювало або й зараз працюють не офіційно. До того ж, хтось працював або числився приватним підприємцем, і здавав нульові декларації, тому цікаво, чи зараховується цей період в трудовий стаж? Як ви знаєте, в новій пенсійній реформі , яка планується вступити в силу цього року є нові норми виходу на пенсію. Щоб вийти на пенсію, має бути робочий стаж не менше 25 років, це якщо в цьому році. А потім, кожного наступного року, впродовж 10 років, мінімальний трудовий стаж буде збільшуватись на 1 рік. Тобто кому сьогодні до 50 років, при виході на пенсію через 10 років, потрібно буде мати не менше 35 років робочого стажу. Так от, чи всі люди знають, який в них офіційний робочий стаж на даний момент, і які відрахування в пенсійний фонд робилися на протязі цього періоду? Думаю, що далеко не всі, і скажу більше, майже ніхто цього не знає. Тому я і вирішив поділитися з вами інструкцією, як про цю інформацію дізнатися, не йдучи в пенсійний фонд.

Пізніше я знову зайшов на сайт пенсійного фонду, і він вже працював.

Для того, щоб зареєструватися на цьому сайті, потрібно відвідати пенсійній фонд, написати там заяву та отримати спеціальний код, але я ж казав що ми не будемо виходити з дому, тому є інший спосіб.

Скажу одразу, що і цей спосіб також підійде не для всіх, але для багатьох. Діло в тому, що одним із способів авторизуватися на цьому сайті, є наявність у вас електронного ключа (це так званий електронний підпис). Таким ключем часто користуються підприємці та юридичні організації для подання електронних декларацій, або для доступу до різного виду електронних баз даних, реєстрів, тощо. А от де взяти такий ключ?

В Україні є багато сертифікованих державою центрів, де видаються такі електронні ключі. І як я пізніше дізнався, до списку таких установ входить всім нам відомий «Приват-Банк». Якщо ви є клієнтом Приват-Банку, а це переважна більшість населення, то вважайте що цей електронний ключ вже у вас «в кармані». Ну звичайно не в прямому сенсі цього вислову, він все ж таки електронний)))

Зараз я розкажу, як вам роздобути цей ключ.

Заходьте на сайт, який називається «Акредитований центр сертифікації ключів ПриватБанка» за цим посиланням:

https://acsk.privatbank.ua

Потім зайдіть у вкладку Online-Сервіси

Тут ви маєте в полі «Для клієнтів» натиснути вкладку «Отримати сертифікат»

Я використовував Google Chrome, з ним в мене проблем не виникало. До речі, були проблеми з Яндекс браузером, тому теж не раджу.

Це сторінка авторизації, вона працює так само як і Приват24, ви повинні ввести свій фінансовий телефон і натиснути увійти. Далі ви авторизуєтесь так само як в Приват24.

В наступному вікні, якщо ви заходите вперше, буде прохання встановити спеціальний плагін (розширення для вашого браузера), щоб встановити його, користуйтеся підказками браузера. Після встановлення розширення, обновіть вікно нажавши на клавіатурі клавішу F5.

Якщо ви встановили пагін, то при наступній авторизації ви попадете на сторінку, де ви побачите свої дані, перевірте їх, якщо поле E-mail порожнє, то заповніть його, після цього натисніть кнопку «Дані вірні».

Далі вам потрібно обрати місце розташування файлу електронного ключа, краще його зберігати на з’ємному носії — на флешці або з’ємному диску, але можна і на жорсткому диску вашого ПК.

Вибираємо носій, натискаємо «Ок» і йдемо далі.

Тут ви повинні придумати пароль до свого електронного ключа, та ввести його 2 рази, пароль обов’язково запишіть або запам’ятайте, він вам ще знадобиться. Натискаємо «Далі».

Я думаю, що в цьому вікні пояснювати нічого не потрібно, з цим ви впораєтесь самі)

Вітаю, ви отримали файл електронного ключа на свій носій! На цьому етапі можна закривати вікно АЦСК Приват-Банку. На вашому носії вже записаний файл ключа, цей електронний ключ буде дійсний протягом 1 року. А на вашу скриньку, яку ви надали раніше Приват-Банку прийде лист про підтвердження отримання вами електронного підпису(ключа).

Коли мені прийшов цей лист, з нього я дізнався про ще один, більш зручний та швидкий спосіб отримання електронного ключа. Як виявилось це можна зробити прямісінько з вашого Приват24. Продивитись коротеньку відео інструкцію можна за цим посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=rLCFG7ANywA

Тепер, коли у вас є електронний ключ, повертаємось до Порталу електронних послуг Пенсійного фонду України

http://portal.pfu.gov.ua

Натискаємо кнопку «Вхід», у вікні, яке відкрилось, в полі «Виберіть АЦСК *» в списку шукаємо та вибираємо сертифікаційний центр, а саме — «АЦСЛ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Потім, у тій же формі, ви вказуєте місце розташування файлу вашого електронного ключа, вводите пароль від нього і натискаєте велику зелену кнопку «Увійти з ЕЦП».

І нарешті! Ви попадаєте в свій особистий кабінет. Далі ви вже самі зможете все там знайти і подивитись.

P.S.

Я був сильно здивований, коли дізнався що в свої 41, маю всього 8 років повного стажу. Так що на пенсію вийду десь в 68 років, або прийдеться викупати не вистачаючи роки стажу. Не дуже весела картина.

Але є ще одна важлива деталь, статистика, яка відображається на електронному порталі, ведеться з 1998 року. Тому, якщо у вас є стаж до 1998 року, вам потрібно буде все одно звертатися до пенсійного фонду, та передавати їм документи які підтверджують цей стаж.

На цьому все, якщо вам сподобалась стаття, тисніть лайк, бажаю всім успіху!

Джерело byowls.com.