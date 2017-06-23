"Яндекс" обнулил счета украинских рекламодателей

23.06.2017 15:00

Компания не может продолжать оказывать услуги, а также не может осуществить возврат в связи с блокировкой счетов. Российская компания "Яндекс", которая прекратила свою деятельность на территории Украины, обнулил счета украинских пользователей рекламной сети "Яндекс.Директ". Об этом на своей странице в Facebook сообщила специалист по контекстной рекламе Евгения Дуброва-Аликсюк, передает УНИАН.

Уже несколько людей написали из Украины: все клиенты "Яндекса" остались без денег. Т.е. утром деньги на аккаунтах были, а сейчас там минуса. Судя по голосованию в телеграмме это происходит массово, - написала она.

В тоже время, сотрудник службы поддержки "Яндекса" Лев Добров объяснил ситуацию в комментарии к посту и опроверг информацию о списании средств.

- Неизрасходованные денежные средства, о которых идет речь, не списаны, - написал он.

Однако, Добров уточнил, что на данный момент компания не может продолжать оказывать услуги, а также не может осуществить возврат в связи с блокировкой счетов.

- Как только у нас появится возможность продолжить сотрудничество на территории Украины, денежные средства будут возвращены либо зачислены обратно на ваши рекламные кампании, - заверил он.

В мае Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Санкции предусматривают блокирование доступа к сервисам Яндекс, 1С, Софтлайн Груп, Корпорации Парус и еще ряда других российских IT-компаний.