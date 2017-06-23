- Киевский облсовет проголосовал за импичмент Порошенко11:40
- Это конец: у Захарченко издали шокирующий приказ о новом графике работы шахт – соцсети проклинают “ДНР”11:01
- На блокпостах под Мариуполем людей сканирует "умная камера" 10:20
- "Крым – это Украина, по-другому – никак!" – Минобороны Великобритании09:45
- В Польше новые правила работы для украинцев08:46
- "Чтобы никто не растырил и не своровал", - Путин объяснил, почему не хочет давать деньги на ремонт дорог в аннексированном Севастополе08:01
- Турчинов выступает за принятие закона о проверке жителей оккупированных территорий перед получением биометрического паспорта07:45
- Россия и террористы продолжают свои провокации на Донбассе, однако ЕС и США при помощи санкций заставят Москву забрать свои войска из Украины, - Порошенко07:30
- Як дізнатися про свій робочий стаж не виходячи з дому06:59
- Верховная Рада приняла Закон "О коммерческом учете коммунальных услуг"22:10
Киевский облсовет проголосовал за импичмент Порошенко
Вчера на сессии Киевского областного совета депутатами было проголосовано обращение к Верховной Раде с требованием инициировать процедуру импичмента Порошенко. "Обращение о снятии с поста президента Украины в порядке импичмента" было инициировано фракцией "Батькивщина", его поддержали 57 из 84 депутатов, передают Comments.ua.
Текст обращения опубликован на официальном сайте Киевоблсовета. Депутаты заявили, что деяния президента в сфере экономики и в военной сфере содержат признаки преступлений против суверенитета страны, против собственного народа, гражданских прав, национальной безопасности, правосудия, против мира и, наконец, признаки военных преступлений. Депутаты в своем обращении подчеркнули, что этим деяниям главы государства необходимо дать уголовно-правовую оценку.
В тексте обращения отмечается:
"Показатель доверия к власти стремительно приближается к нулю и на это есть объективные причины. С 2014-го по 2017-й годы Украина заняла первое место в мире по уровню коррупции, темпам инфляции, по количеству арестов и похищений работников СМИ, и по количеству официальных миллионеров среди госчиновников, депутатов, судей и антикоррупционеров. Мы на первом месте в Европе по уровню смертности и распространению необычайно опасных инфекции, по детскому алкоголизму, по росту цен, по уровню девальвации национальной валюты, по уровню ВВП на душу населения и уровню бедности. Украина вошла в десятку самых опасных стран мира по уровню насилия и преступности. Согласно данным Европейского суда по правам человека на 1 января 2017 г. в ЕСПЧ ожидают рассмотрения более 18 000 исков против Украины (это чуть меньше четверти от общего числа исков). За последний год этот показатель увеличился больше чем на 4000 дел. Это свидетельствует о том, что такого уровня нарушения гражданских прав как сейчас, Украина не допускала еще никогда".
Депутаты подчеркнули, что в стране продолжается кровопролитная война, которая только по официальным данным уже забрала жизни более 10 000 человек и украинцы продолжают погибать на этой войне. "Население Украины стареет, болеет, вымирает или уезжает из Украины. Сумасшедший необоснованный рост тарифов на ЖКХ забирает у людей последнюю копейку. Разгул преступности, торговли людьми и оружием стали нашими новыми реалиями. И самое страшное - прикрываясь требованиями Международного валютного фонда, власть хочет отобрать у людей единственное, что осталось - украинскую землю и пустить их по миру нищими". Для устранения действующего президента с поста в порядке импичмента депутаты предлагают неотложно принять новый законопроект о временных следственных комиссиях и изменения в Регламент Рады. Депутаты Киевоблсовета обращаются к гражданам страны за поддержкой импичмента президента Украины.
Инициатива об импичменте Порошенко уже нашла отклик в Верховной Раде - призыв Киевоблсовета поддержала фракция "Батькивщина".
Нардеп Сергей Власенко заявил, что Порошенко уже 5 раз заработал на импичмент. "Выйдите, спросите людей. Дай вам Бог от двух из десяти услышать цензурную лексику по отношению к тому, что сегодня вытворяет действующая власть".
Нардеп Игорь Луценко считает, что в Раде остановилась законодательная работа из-за бездействия президента - он не подписывает законы. "Соответственно, на мой взгляд, это основание для того, чтобы запускать эту процедуру".
Его коллега Сергей Евтушок полагает, что Президент Порошенко узурпирует власть и пытается диктовать свою волю СМИ. "Поэтому, отвечая на ваш вопрос – необходимо ли сегодня проводить импичмент президенту, конечно, да!"
Теги: Донбасс, Киев, импичмент, голосование, облсовет, Порошенко
- Председатель донецкого областного совета посидел с удочкой и детьми-инвалидами
- Близнюк рассказал о мелких выборных пакостях и ответил загадкой на вопрос
- Ох, уж эти выборы. Председателя Донецкого облсовета довели до нецензурщины
- Верховная Рада провалила голосование об отставке правительства (ВИДЕО)
- В Украине отменят ночные поезда
- Депутаты избрали заместителя председателя Донецкого облсовета
- В зоне АТО пострадали два бойца – штаб. ВИДЕО11:19
- Это конец: у Захарченко издали шокирующий приказ о новом графике работы шахт – соцсети проклинают “ДНР”11:01
- Штаб АТО предложил ввести "день тишины" на период выпускных вечеров10:39
- На блокпостах под Мариуполем людей сканирует "умная камера" 10:20
- Турчинов выступает за принятие закона о проверке жителей оккупированных территорий перед получением биометрического паспорта07:45
- Под Мариуполем председатель сельсовета распахивает место массового захоронения евреев22:33
- В Горловке на 30% выполнена подготовка к отопительному сезону22:11
- Закон о «реинтиграции Донбасса» может исчезнуть с политической повестки дня – эксперт 20:30
- За підсумками мінських переговорів сторони домовилися про "хлібне" перемир'я на Донбасі19:10
- В Одессу привезли раненых бойцов АТО18:50
- Киевский облсовет проголосовал за импичмент Порошенко11:40
- В зоне АТО пострадали два бойца – штаб. ВИДЕО11:19
- Это конец: у Захарченко издали шокирующий приказ о новом графике работы шахт – соцсети проклинают “ДНР”11:01
- Штаб АТО предложил ввести "день тишины" на период выпускных вечеров10:39
- На блокпостах под Мариуполем людей сканирует "умная камера" 10:20
- Дурень думкою багатіє: У Путіна розтлумачують населенню, що стрімке знецінення рубля це подарунок долі10:01
- "Крым – это Украина, по-другому – никак!" – Минобороны Великобритании09:45
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна09:20
- Мы превращаемся в страну с самой узкой рамкой задач09:05
- В Польше новые правила работы для украинцев08:46
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна09:20
- Мы превращаемся в страну с самой узкой рамкой задач09:05
- Украинские рабочие способствуют экономическому росту в Польше08:33
- Мирна війна. Як Порошенко і Турчинов хочуть повертати Донбас08:15
- Як дізнатися про свій робочий стаж не виходячи з дому06:59
- От давления могут «лопнуть сосуды». Есть средство снизить риск инсульта втрое…14:50
- Реформа полиции по-украински: крышевание, шантажи, вымогательства!14:18
- Названы самые вредные продукты для здоровья сосудов15:00
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!09:26
- Как навсегда забыть о болезнях08:56
- “Мы возвращаемся в Украину!”: Такой паники я в Донецке никогда ранее не видел — местный житель
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!
- Политолог: Трамп наслаждался, публично «опуская» Порошенко
- Навіть не 50 на 50... Як жителі Донбасу ставляться до українських воїнам
- Некуда бежать: Кремль серьезно "наехал" на Захарченко
- Встреча Путина и Трампа, готовившаяся почти полгода, не состоится: президент США отказался встречаться с кремлевским диктатором
- Украинцев готовят к доллару за 30 грн, но может быть еще хуже
- Европа в ярости! Вот что они заявили об украинской власти…
- Трамп уничтожит авиацию Путина в Сирии за несколько часов: Стрелков разгромил "кривляющихся шутов" Москвы
- На оккупированном Донбассе у населения появилась новая проблема