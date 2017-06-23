Киевский облсовет проголосовал за импичмент Порошенко

23.06.2017 11:40

Вчера на сессии Киевского областного совета депутатами было проголосовано обращение к Верховной Раде с требованием инициировать процедуру импичмента Порошенко. "Обращение о снятии с поста президента Украины в порядке импичмента" было инициировано фракцией "Батькивщина", его поддержали 57 из 84 депутатов, передают Comments.ua.

Текст обращения опубликован на официальном сайте Киевоблсовета. Депутаты заявили, что деяния президента в сфере экономики и в военной сфере содержат признаки преступлений против суверенитета страны, против собственного народа, гражданских прав, национальной безопасности, правосудия, против мира и, наконец, признаки военных преступлений. Депутаты в своем обращении подчеркнули, что этим деяниям главы государства необходимо дать уголовно-правовую оценку.

В тексте обращения отмечается:

"Показатель доверия к власти стремительно приближается к нулю и на это есть объективные причины. С 2014-го по 2017-й годы Украина заняла первое место в мире по уровню коррупции, темпам инфляции, по количеству арестов и похищений работников СМИ, и по количеству официальных миллионеров среди госчиновников, депутатов, судей и антикоррупционеров. Мы на первом месте в Европе по уровню смертности и распространению необычайно опасных инфекции, по детскому алкоголизму, по росту цен, по уровню девальвации национальной валюты, по уровню ВВП на душу населения и уровню бедности. Украина вошла в десятку самых опасных стран мира по уровню насилия и преступности. Согласно данным Европейского суда по правам человека на 1 января 2017 г. в ЕСПЧ ожидают рассмотрения более 18 000 исков против Украины (это чуть меньше четверти от общего числа исков). За последний год этот показатель увеличился больше чем на 4000 дел. Это свидетельствует о том, что такого уровня нарушения гражданских прав как сейчас, Украина не допускала еще никогда".

Депутаты подчеркнули, что в стране продолжается кровопролитная война, которая только по официальным данным уже забрала жизни более 10 000 человек и украинцы продолжают погибать на этой войне. "Население Украины стареет, болеет, вымирает или уезжает из Украины. Сумасшедший необоснованный рост тарифов на ЖКХ забирает у людей последнюю копейку. Разгул преступности, торговли людьми и оружием стали нашими новыми реалиями. И самое страшное - прикрываясь требованиями Международного валютного фонда, власть хочет отобрать у людей единственное, что осталось - украинскую землю и пустить их по миру нищими". Для устранения действующего президента с поста в порядке импичмента депутаты предлагают неотложно принять новый законопроект о временных следственных комиссиях и изменения в Регламент Рады. Депутаты Киевоблсовета обращаются к гражданам страны за поддержкой импичмента президента Украины.

Инициатива об импичменте Порошенко уже нашла отклик в Верховной Раде - призыв Киевоблсовета поддержала фракция "Батькивщина".

Нардеп Сергей Власенко заявил, что Порошенко уже 5 раз заработал на импичмент. "Выйдите, спросите людей. Дай вам Бог от двух из десяти услышать цензурную лексику по отношению к тому, что сегодня вытворяет действующая власть".

Нардеп Игорь Луценко считает, что в Раде остановилась законодательная работа из-за бездействия президента - он не подписывает законы. "Соответственно, на мой взгляд, это основание для того, чтобы запускать эту процедуру".

Его коллега Сергей Евтушок полагает, что Президент Порошенко узурпирует власть и пытается диктовать свою волю СМИ. "Поэтому, отвечая на ваш вопрос – необходимо ли сегодня проводить импичмент президенту, конечно, да!"