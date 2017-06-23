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Кремль избавляется от предателей: Москва передаст Киеву из Крыма известного комбата “ДНР”, пытавшего до смерти 16-летнего патриота Украины

23.06.2017 12:59
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Кремль избавляется от предателей: Москва передаст Киеву из Крыма известного комбата “ДНР”, пытавшего до смерти 16-летнего патриота Украины

Командира батальона “Керчь” “минобороны ДНР” Вадима Погодина 20 июня задержали в горотделе МВД Ялты. Сейчас террорист находится в ИВС Симферополя. В течение 40 суток Киев и Москва проведут обмен материалами его уголовного дела для экстрадиции боевика в Украину. О резонансном событии сообщил соратник террориста Иван Семенов, передает “Диалог.UA”.

“Сдаем своих!!! РФ передает по линии Интерпола легендарного командира “ДНР” в Украину!!!” – истерически пишет боевик в соцсети. По его данным, Погодина задержали в 11:00 в Ялте. Сейчас он содержится в ИВС Симферополя. В Украине убийцу ждет пожизненный срок”, - вопит террорист.

Главарь “Керчи” задержан на 40 суток, в течение которых стороны проведут обмен материалами уголовного дела между РФ и Украиной для его экстрадиции в Украину. Он утверждает, что Россия готова отдать террориста Киеву. Отметим, Вадим Погодин убил за желто-голубую ленточку 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко. Юношу задержали в Донецке после стычки с оккупантами из-за Украины. Тело молодого человека его матери оккупанты вернули через три месяца после убийства по частям. Молодого человека мать хоронила в закрытом гробу, без головы.



Теги: Украина, Донбасс, Киев, Крым, Российская Федерация, Москва
 
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