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Не пойдут на каникулы, пока не проголосуют и не примут: Турчинов сделал заявление о сроках введения визового режима с РФ

23.06.2017 18:01
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Не пойдут на каникулы, пока не проголосуют и не примут: Турчинов сделал заявление о сроках введения визового режима с РФ

Вполне вероятно, что закон о введении визового режима с РФ нардепы примут до того, как уйдут на летние каникулы. Такое заявление сделал во время брифинга в Полтаве секретарь СНБО Александр Турчинов сегодня 23 июня, сообщает "Диалог.UA".

Турчинов подчеркнул, что на данном вопросе надо было точку поставить еще давно и принимать визовый режим с РФ изначально. "Но я надеюсь, ВР не пойдет на каникулы, пока это решение не будет принято и проголосовано", - заявил Александр Турчинов.

Ранее он выступил за то, чтобы проживающие в оккупированном Донбассе и Крыму люди, прошли более тщательную проверку при получении биометрических паспортов с целью выявления сторонников "русского мира" и сепаратистов.



Теги: Украина, Донбасс, Турчинов, Российская Федерация, визовый режим
 
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