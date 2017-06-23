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По обвинению в вымогательстве в Киеве задержан известный донецкий журналист Игорь Гужва
В Киеве задержали главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужву.
Об этом пишет 62 с ссылкой на сообщение генпрокурора Юрия Луценко в Фейсбук.
«Доврался, наконец, до правды. По материалам ГФС и прокуратуры Киева полицией задержан Гужва, который требовал и получил 10 тыс долл за неразмещение компроментирующих материалов на действующего политика", - написал он Луценко.
По словам Луценко, у следствия есть видео- и аудиодоказательства.
Как стало известно позже Игоря Гужву примерно в 4 утра повезли в Главное управление МВД Украины в Киеве.
Об этом говорится на сайте издания.
«Судя по тому, что на месте обыска Игорю Гужве подозрение не было вручено, вполне вероятно, что его попытаются вручить в стенах главка. Адвокаты главного редактора также поехали на Владимирскую, 15, где расположен главк МВД», - говорится в сообщении.
Его заместитель Светлана Крюкова на странице в Фейсубк собщила, что по информации издания, также планируется обыск у Гужвы дома.
«Игоря Гужву задержали по сфабрикованному делу. Увезли в неизвестном направлении. По нашей информации, планируется обыск у него дома», - написала она.
Гужва заявил, что уголовное дело против издания сфальсифицировано. По его словам, это произошло после критической публикации о нардепе из фракции "Радикальной партии" Дмитрие Линько. Гужва отметил, что пару месяцев назад люди Линько предлагали ему 20 тыс долларов, чтобы снять материал. Однако Гужва отказался.
Нардеп из фракции Радикальной партии Дмитрий Линько отрицает слова Гужвы и заявил, что у него имеются доказательства вымогательства со стороны главреда "Страна.ua".
Напомним, что уроженец Донецка Игорь Гужва долгое время работал в некогда популярной донецкой газете «Салон», где был редактором отдела бизнеса.
Теги: Донбасс, Киев, журналист, задержание
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