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Померти в Росії: "Крым - не сезон 4-й год", - Злий одесит

23.06.2017 14:36
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Померти в Росії: "Крым - не сезон 4-й год", - Злий одесит

Продовжуємо нашу улюблену щотижневу рубрику "Крим - не сезон 4-й сезон", яка призначена не стільки для того, щоб позловтішатися, як думають деякі читачі, а для того, щоб об'єктивно висвітлювати ситуацію з сезоном на окупованому півострові Крим, щоб уникнути недоречних спекуляцій. І допомагають нам в цьому, наші улюблені веб-камери, яких з кожним днем стає все менше і менше.

Так пише у своєму ЖЖ блогер Злий одесит, передають Патріоти України і цитують далі:
"Тем не менее, проведя тщательный осмотр пляжей и набережных населённых пунктов оккупированного Крыма, смело можно констатировать стабильное отсутствие многомиллионных толп туристов. Места, где присутствие человека на квадратный метр превышало присутствие голубей, это Судак, Феодосия и Ялта. Причём, последняя явно лидирует в этой тройке. Хотя, до заполняемости на уровень 2013 года всем троим ох как далеко!
В остальном же, всё без изменений - пляжи пусты, набережные скучны. Отчёт сдан - скиньте ссылку Аксёнову. В сентябре она ему пригодится"



Теги: Донбасс, Крым, курортный сезон, пляжи
 
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