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Россия и террористы продолжают свои провокации на Донбассе, однако ЕС и США при помощи санкций заставят Москву забрать свои войска из Украины, - Порошенко
23.06.2017 07:30
Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что экономические санкции Соединенных Штатов Америки и Евросоюза заставят Россию вывести свои войска с востока страны. Об этом сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Президент отмечает, что в последнее время ситуация в зоне антитеррористической операции на Донбассе обострилась: российско-террористические войска атакуют представителей СММ ОБСЕ и уничтожают гражданские объекты. Однако есть надежда, что реакция международного сообщества поспособствует стабилизации ситуации.
Также он подчеркнул, что санкции ЕС и США, безусловно, заставят Россию забрать свои войска из Донбасса и выполнять Минские соглашения на первом этапе.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Европейский союз, санкции, Порошенко, террористы
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