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В Польше новые правила работы для украинцев
Изменения касаются иностранцев, которые выполняют долгосрочную работу в Польше. Сейм Польши вместе с правительством принял новый законопроект о популяризации трудоустройства и учреждениях рынка труда. Об этом сообщило Польское радио.
Изменениями предусмотрено введение оплаты за регистрацию заявления работодателю о намерении нанять на работу иностранца. Предложенные законом решения касаются иностранцев, которые выполняют долгосрочную работу в Польше.
В частности речь идет о гражданах Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины и России, которые смогут пользоваться упрощенной процедурой доступа к рынку труда. Отныне, кроме права на работу введено разрешение на сезонную работу, что будет выдавать староста на период восьми месяцев в течение года.
Закон предусматривает внесение платежа 30 злотых за регистрацию заявления работодателю о намерении трудоустройства иностранцев.
"Это уменьшит злоупотребления и обеспечит финансовые поступления, которые будут использованы старостами для выполнения этого задания. Это позволит эффективнее обслуживать заинтересованных лиц уездными управлениями труда. Планируется, что платеж, указанный в распоряжении, будет небольшим и составит 30 злотых", – отмечается в обосновании к решению.
Заявление могут не зарегистрировать, если управление признает, что документ был составлен с корыстной целью или будет использован иностранцем для других нужд, чем выполнение работы.
Напомним, Польша приняла более миллиона мигрантов и беженцев из Украины и востока.
Теги: Украина, Донбасс, законопроект, Польша, работа, трудоустройство, безвизовый режим
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