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Фонд при ООН выделит около 5,5 млн долларов на энергоэффективность госзданий в Украине
Средства выделяются в рамках ПРОООН.
Программа развития ООН начинает внедрение нового проекта, направленного на улучшение энергоэффективности государственных зданий и сооружений в Украине. Об этом говорится в пресс-релизе организации.
Проект предоставляет возможность муниципалитетам непосредственно внедрять энергоэффективные мероприятия, обеспечивая техническую поддержку компаниям по предоставлению энергетических услуг. Вместе с тем, данные мероприятия способствуют уменьшению как энергетических затрат, так и выбросов парниковых газов.
Глобальный экологический фонд выделить на проект 5,48 млн долларов. На эти средства будет осуществлена реконструкция и модернизация систем электро- и водоснабжения в государственных зданиях. Материальная поддержка также будет предоставлена местным инженерным компаниям для осуществления строительства, монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования.
В течение пятилетнего периода, по меньшей мере десять пилотных проектов будут внедрены в десяти малых и средних городах Украины. Ожидается, что данные проекты будут способствовать сбережению энергии и приведут к ежегодному сокращению выбросов двуокиси углерода примерно на 510 тонн.
Напомним, ранее сообщало о том, что глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заручился поддержкой ПРООН в дальнейшем восстановлении Донбасса.
Источник: rbc.ua
Теги: Донбасс, ООН, программа, фонд
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