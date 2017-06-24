- «Хлебное перемирие» боевиками не соблюдается19:10
- АРТЕМСОЛЬ ОБЕСПЕЧИТ УКРАИНЦЕВ СОЛЬЮ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ18:30
- В Украине запретят покупать молоко у частных домохозяйств - СМИ18:10
- Порошенко возглавит новую операцию на Донбассе17:50
- В Україні почали вирощувати арахіс17:31
- Украинцам предоставили значительные скидки на первые поездки в Прагу17:10
- Вступил в силу закон о ратификации договоренностей с НАТО о секретной информации 16:52
- Садовый пожаловался, что Порошенко с Гройсманом с ним не встретились в Киеве16:30
- Украина существенно увеличила производство подсолнечного масла16:10
- Жебривский выступил за изменение Минского формата переговоров15:50
«Хлебное перемирие» боевиками не соблюдается
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сегодня на брифинге после открытия нового отдела пограничной службы в Харьковской области.
«На протяжении этих суток огонь снова не прекращался, снова были произведены обстрелы», - сказал Турчинов, передает УНИАН.
«Что касается прекращения огня, к сожалению, за последние два месяца - это третья или четвертая договоренность о прекращении огня. Они постоянно нарушаются со стороны российских гибридных войск. Я не помню ни одной договоренности, которую они соблюдали. Не более полусуток держатся эти договоренности, и они начинают их нарушать», - сказал Турчинов.
«На этой неделе немного было уменьшение огня со стороны агрессора, но оно было связано не с тем, что у них совесть проснулась, а с тем, что очень активно работала мониторинговая миссия ОБСЕ», - подчеркнул секретарь СНБО.
21 июня Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала обращение местных советов о необходимости соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня. Предусмотрено установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии столкновения на период с 24 июня по 31 августа.
Теги: Донбасс, хлеб, перемирие, боевики
- Сепаратисты "ЛНР" сетуют на то, что Кремль запретил им воевать
- Донецкий губернатор лично присмотрит за ценами на хлеб
- В Кремле назревает дворцовый переворот
- Боевики в зоне АТО пока соблюдают режим прекращения огня (ВИДЕО)
- Захарченко заговорил об окончательном прекращении огня на Донбассе
- Происшествие с некачественным хлебом не имеет отношения к Краматорскому ХК
- За минулу добу на Луганському напрямку окупанти випустили понад 200 мін та снарядів18:50
- Жебривский выступил за изменение Минского формата переговоров15:50
- Бойовики на Донбасі під дією наркотиків обстріляли власні позиції, є загиблий15:30
- В селе Агробаза под Мариуполем разгорелся земельный скандал15:10
- Война на Донбассе: нардеп рассказал о фатальной ошибке властей14:50
- ЖЕБРИВСКИЙ: НА ДОНБАССЕ НУЖНО ВВЕСТИ ЕДИНУЮ ВОЕННО-ГРАЖДАНСКУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ13:50
- На Донбассе женщина «для красоты» высадила 280 кустов мака13:10
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города12:52
- Жебривский сделал громкое заявление о войне на Донбассе12:10
- НА ДОНЕЧЧИНІ ЗРОСТАЄ ПОПИТ НА СІЛЬ: УКРЗАЛІЗНИЦЮ ПРОСЯТЬ ПРО ДОДАТКОВІ ВАГОНИ 11:50
- Завдання влади – зробити інформаційний простір Донеччини і Луганщини українським19:27
- «Хлебное перемирие» боевиками не соблюдается19:10
- За минулу добу на Луганському напрямку окупанти випустили понад 200 мін та снарядів18:50
- АРТЕМСОЛЬ ОБЕСПЕЧИТ УКРАИНЦЕВ СОЛЬЮ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ18:30
- В Украине запретят покупать молоко у частных домохозяйств - СМИ18:10
- Порошенко возглавит новую операцию на Донбассе17:50
- В Україні почали вирощувати арахіс17:31
- Украинцам предоставили значительные скидки на первые поездки в Прагу17:10
- Вступил в силу закон о ратификации договоренностей с НАТО о секретной информации 16:52
- Садовый пожаловался, что Порошенко с Гройсманом с ним не встретились в Киеве16:30
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города12:52
- В объективе - ад кромешный20:00
- Зов природы: Опустела вишнёвая ветка, поседели степные курганы19:48
- Как нашли себе применение маленькие мариупольские «заробчане» 19:32
- Если Солнце вдруг оказалось недругом19:08
- Летние простуды протекают дольше и лечатся труднее, чем зимние18:44
- Язык твой – враг твой: Что сулят Донбассу законопроекты об украинском языке16:06
- Иван Драч: "Россия никогда не даст нам почувствовать себя победителями"15:26
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна09:20
- Мы превращаемся в страну с самой узкой рамкой задач09:05
- Это конец: у Захарченко издали шокирующий приказ о новом графике работы шахт – соцсети проклинают “ДНР”
- Навіть не 50 на 50... Як жителі Донбасу ставляться до українських воїнам
- Некуда бежать: Кремль серьезно "наехал" на Захарченко
- Кабмин внёс важные изменения в «переселенческие постановления»
- Встреча Путина и Трампа, готовившаяся почти полгода, не состоится: президент США отказался встречаться с кремлевским диктатором
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна
- От давления могут «лопнуть сосуды». Есть средство снизить риск инсульта втрое…
- “Пусть сожрет и подавится. Жалко бабушку!” – дончане взбешены конфискацией продуктов питания на блокпостах “ДНР”
- Украинцев готовят к доллару за 30 грн, но может быть еще хуже
- На оккупированном Донбассе у населения появилась новая проблема