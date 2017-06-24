Экономия дотаций для госшахт может достичь 1,5 млрд грн

В Украине бюджетные дотации для угольных государственных шахт могут снизиться на 1,5 миллиарда гривен в год в случае выполнения утвержденной госпрограммы реформирования угольной отрасли, — сообщил вице-премьер Владимир Кистион, передает пресс-служба правительства.

Он уточнил, что эти деньги могут быть использованы для модернизации государственных угольных предприятий, их технического и технологического переоснащения.

«Наша задача создать условия для снижения себестоимости добычи угольной продукции, увеличить добычу угля газовой группы, обеспечить действенную социальную защиту шахтеров и максимально прозрачный процесс закупки оборудования и материалов для нужд отрасли», — сказал вице-премьер.

По его словам, политика правительства — инвестировать в доходность, а не убыточность предприятий углепрома.

«Именно эту идеологию заложили в обновленную систему управления угольной отраслью. Если нам это удастся сделать, то в ближайшей перспективе украинские шахты будут самодостаточными и прибыльными», — подчеркнул чиновник.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Украина за бюджетные средства не производит закупки угля у России.

Как сообщалось, что в Украине на ТЭС страны увеличились запасы антрацита.

До этого глава правительства сообщал, что Кабинет министров Украины начал активную подготовку к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг., разработан план проведения соответствующих работ на уровне государства и на местах, и теперь есть все основания говорить о том, что будущий отопительный сезон пройдет стабильно и спокойно.

Источник: hubs.ua