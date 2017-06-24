- Савченко назвала адресата неприличного жеста на заседании Рады21:30
- Экономия дотаций для госшахт может достичь 1,5 млрд грн20:50
- Синоптик предупредила, когда в Украине начнется настоящая жара 20:10
- Завдання влади – зробити інформаційний простір Донеччини і Луганщини українським19:27
- «Хлебное перемирие» боевиками не соблюдается19:10
- АРТЕМСОЛЬ ОБЕСПЕЧИТ УКРАИНЦЕВ СОЛЬЮ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ18:30
- В Украине запретят покупать молоко у частных домохозяйств - СМИ18:10
- Порошенко возглавит новую операцию на Донбассе17:50
- В Україні почали вирощувати арахіс17:31
- Украинцам предоставили значительные скидки на первые поездки в Прагу17:10
НЕДЕЛЯ МАPИУПОЛЯ: ВЕРНЕТСЯ ЛИ В ГОРОД БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ?
В новом сезоне два клуба премьер-лиги - киевское «Динамо» и львовские «Карпаты» отказались проводить матчи в Мариуполе.
Такое неоднозначное заявление практически сразу прокомментировали в Футбольной федерации Украины.
«Я еще раз подтверждаю, что я готов кто боится ехать с ними вместе - это официальное мое заявление. Второе: любой инцидент может произойти не в Мариуполе или Краматорске. А может произойти в центре Киева и в Конча-Заспе. Если все-таки будет угроза, а она может быть где угодно и в Харькове, и Киеве или во Львове, то матч будет отменен или перенесен», - говорит Андрей Павелко, президент ФФУ.
Заявления Динамо и Карпат вызвали негодование у горожан. Молодежь из нескольких общественных организаций даже начала флешмоб в соцсетях, с призывом не бояться приезжать в Мариуполь.
«Заявления, которые делали представители этих футбольных команд, в них просматривалось с их стороны некое предубеждение к Мариуполю. И мы хотели это изменить», - рассказывает Вера Процких, активистка ОО «Фри-Мариуполь».
Глава областной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что правоохранители готовы обеспечить безопасность как болельщиков так и команд.
В футбольном клубе «Мариуполь» считают, что оценка ситуации вызвана тем, как освещаются события связанные с городом в СМИ. Чтобы решить ситуацию премьер-лига пригласила в Мариуполь офицеров безопасности «Динамо» и «Карпат».
По мнению первого заместителя генерального директора ФК «Мариуполь» Андрея Санина, у офицеров безопасности вопросов играть ли Мариуполе, не осталось.
Домашний стадион мариупольского клуба прошел аккредитацию и утвержден регламентом Премьер -лиги.
Андрей Санин говорит, что решение об играх в Мариуполе - принято.
Матч с «Карпатами» запланирован на 12 августа, игра со столичным «Динамо» 26 августа. Приедут ли «Динамо» и «Карпаты»?
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, футбол, Мариуполь, флешмоб
- СМИ рассказали, как в оккупированном Донецке называют Захарченко21:10
- Членам банди, які захоплювати прокуратуру в Бахмуті, повідомлено про підозру20:30
- В Луганской области бойцы ВСУ построили мост для местных жителей19:52
- За минулу добу на Луганському напрямку окупанти випустили понад 200 мін та снарядів18:50
- Жебривский выступил за изменение Минского формата переговоров15:50
- Бойовики на Донбасі під дією наркотиків обстріляли власні позиції, є загиблий15:30
- В селе Агробаза под Мариуполем разгорелся земельный скандал15:10
- Война на Донбассе: нардеп рассказал о фатальной ошибке властей14:50
- ЖЕБРИВСКИЙ: НА ДОНБАССЕ НУЖНО ВВЕСТИ ЕДИНУЮ ВОЕННО-ГРАЖДАНСКУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ13:50
- На Донбассе женщина «для красоты» высадила 280 кустов мака13:10
- Савченко назвала адресата неприличного жеста на заседании Рады21:30
- СМИ рассказали, как в оккупированном Донецке называют Захарченко21:10
- Экономия дотаций для госшахт может достичь 1,5 млрд грн20:50
- Членам банди, які захоплювати прокуратуру в Бахмуті, повідомлено про підозру20:30
- Синоптик предупредила, когда в Украине начнется настоящая жара 20:10
- В Луганской области бойцы ВСУ построили мост для местных жителей19:52
- В США на аукцион выставили "сингл" Аль Капоне19:40
- Завдання влади – зробити інформаційний простір Донеччини і Луганщини українським19:27
- «Хлебное перемирие» боевиками не соблюдается19:10
- За минулу добу на Луганському напрямку окупанти випустили понад 200 мін та снарядів18:50
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города12:52
- В объективе - ад кромешный20:00
- Зов природы: Опустела вишнёвая ветка, поседели степные курганы19:48
- Как нашли себе применение маленькие мариупольские «заробчане» 19:32
- Если Солнце вдруг оказалось недругом19:08
- Летние простуды протекают дольше и лечатся труднее, чем зимние18:44
- Язык твой – враг твой: Что сулят Донбассу законопроекты об украинском языке16:06
- Иван Драч: "Россия никогда не даст нам почувствовать себя победителями"15:26
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна09:20
- Мы превращаемся в страну с самой узкой рамкой задач09:05
- Это конец: у Захарченко издали шокирующий приказ о новом графике работы шахт – соцсети проклинают “ДНР”
- Навіть не 50 на 50... Як жителі Донбасу ставляться до українських воїнам
- Некуда бежать: Кремль серьезно "наехал" на Захарченко
- Кабмин внёс важные изменения в «переселенческие постановления»
- Встреча Путина и Трампа, готовившаяся почти полгода, не состоится: президент США отказался встречаться с кремлевским диктатором
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна
- От давления могут «лопнуть сосуды». Есть средство снизить риск инсульта втрое…
- “Пусть сожрет и подавится. Жалко бабушку!” – дончане взбешены конфискацией продуктов питания на блокпостах “ДНР”
- Як дізнатися про свій робочий стаж не виходячи з дому
- Украинцев готовят к доллару за 30 грн, но может быть еще хуже