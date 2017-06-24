Последние новости раздела
- Непогода обесточила почти 200 населенных пунктов в 6 областях14:10
- ОБСЕ поддержала создание зон безопасности на Донбассе 13:30
- В КИЕВЕ ЗАДЕРЖАЛИ МОШЕННИКОВ, КОТОРЫЕ ОБМАНУЛИ БАНК НА 7 МЛН ГРИВЕН11:10
- За последние месяцы отношение россиян к Украине ухудшилось 10:50
- В Дніпропетровській області ліквідували підпільну пивоварню10:30
- Человек Курченко приобрел сеть газовых заправок в Германии, – DW10:10
- Фонд при ООН выделит около 5,5 млн долларов на энергоэффективность госзданий в Украине 09:50
- В Киеве произошел взрыв на заводе, травмирован работник09:30
- Вдова убитого в Киеве Вороненкова рассказала, как будет мстить08:10
- Кабмин решил докапитализировать "ПриватБанк"07:30
Непогода обесточила почти 200 населенных пунктов в 6 областях
24.06.2017 14:10
Из-за порывов ветра и дождя в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточено 188 населенных пунктов в 6 областях Украины.
Вчера на западную Украину обрушился шквальный ветер с грозами и градом. В результате ливней и шквалистого ветра произошло падение деревьев четырех районах в Закарпатской области.
Об этом сказано на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что во Львовской области без электроснабжения остались 82 населенных пункта, в Одесской – 58, Хмельницкой – 20, Тернопольской – 19, Кировоградской – 6, Волынской – 3.
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Источник: today-news.com
Теги: Донбасс, непогода, Западная Украина, облэнерго
Читайте также:
- Бойцы МЧС, чтобы спасти малышей, преодолели непогоду (ФОТО)
- Грандиозный пожар в штаб-квартире Латиноамериканского парламента (ВИДЕО)
- В парламенте ФРГ обсудили историческую ответственность Германии перед Украиной
- Глава парламента Чечни пригрозил «таксе Вене» и «Яшке-дворняжке» кавказской овчаркой
- Мир убедился, что народ Украины делегировал свои полномочия дебилам
- Решение о досрочных парламентских выборах в Британии возмутило премьера Шотландии
- ЖЕБРИВСКИЙ: НА ДОНБАССЕ НУЖНО ВВЕСТИ ЕДИНУЮ ВОЕННО-ГРАЖДАНСКУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ13:50
- На Донбассе женщина «для красоты» высадила 280 кустов мака13:10
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города12:52
- Жебривский сделал громкое заявление о войне на Донбассе12:10
- НА ДОНЕЧЧИНІ ЗРОСТАЄ ПОПИТ НА СІЛЬ: УКРЗАЛІЗНИЦЮ ПРОСЯТЬ ПРО ДОДАТКОВІ ВАГОНИ 11:50
- Итоги пятницы на оккупированных территориях Донбасса. Главное11:30
- Женщины-депутаты со всей Украины приехали на конференцию в Мариуполь 09:10
- Тука рассказал подробности законопроекта о деоккупации Донбасса07:50
- ЖЕБРИВСКИЙ РАССКАЗАЛ, КОГДА В АВДЕЕВКЕ ПОЯВИТСЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ07:10
- 1937-й год нервно курит: бывший пленник рассказал, как его пытали боевики "ДНР"22:31
- Непогода обесточила почти 200 населенных пунктов в 6 областях14:10
- ЖЕБРИВСКИЙ: НА ДОНБАССЕ НУЖНО ВВЕСТИ ЕДИНУЮ ВОЕННО-ГРАЖДАНСКУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ13:50
- ОБСЕ поддержала создание зон безопасности на Донбассе 13:30
- На Донбассе женщина «для красоты» высадила 280 кустов мака13:10
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города12:52
- Як із Донбасом: Путін ще раз втратив обличчя12:31
- Жебривский сделал громкое заявление о войне на Донбассе12:10
- НА ДОНЕЧЧИНІ ЗРОСТАЄ ПОПИТ НА СІЛЬ: УКРЗАЛІЗНИЦЮ ПРОСЯТЬ ПРО ДОДАТКОВІ ВАГОНИ 11:50
- Итоги пятницы на оккупированных территориях Донбасса. Главное11:30
- В КИЕВЕ ЗАДЕРЖАЛИ МОШЕННИКОВ, КОТОРЫЕ ОБМАНУЛИ БАНК НА 7 МЛН ГРИВЕН11:10
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города12:52
- В объективе - ад кромешный20:00
- Зов природы: Опустела вишнёвая ветка, поседели степные курганы19:48
- Как нашли себе применение маленькие мариупольские «заробчане» 19:32
- Если Солнце вдруг оказалось недругом19:08
- Летние простуды протекают дольше и лечатся труднее, чем зимние18:44
- Язык твой – враг твой: Что сулят Донбассу законопроекты об украинском языке16:06
- Иван Драч: "Россия никогда не даст нам почувствовать себя победителями"15:26
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна09:20
- Мы превращаемся в страну с самой узкой рамкой задач09:05
- Это конец: у Захарченко издали шокирующий приказ о новом графике работы шахт – соцсети проклинают “ДНР”
- Навіть не 50 на 50... Як жителі Донбасу ставляться до українських воїнам
- Некуда бежать: Кремль серьезно "наехал" на Захарченко
- Встреча Путина и Трампа, готовившаяся почти полгода, не состоится: президент США отказался встречаться с кремлевским диктатором
- Кабмин внёс важные изменения в «переселенческие постановления»
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна
- От давления могут «лопнуть сосуды». Есть средство снизить риск инсульта втрое…
- Украинцев готовят к доллару за 30 грн, но может быть еще хуже
- “Пусть сожрет и подавится. Жалко бабушку!” – дончане взбешены конфискацией продуктов питания на блокпостах “ДНР”
- На оккупированном Донбассе у населения появилась новая проблема