Непогода обесточила почти 200 населенных пунктов в 6 областях

24.06.2017 14:10

Из-за порывов ветра и дождя в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточено 188 населенных пунктов в 6 областях Украины.

Вчера на западную Украину обрушился шквальный ветер с грозами и градом. В результате ливней и шквалистого ветра произошло падение деревьев четырех районах в Закарпатской области.

Об этом сказано на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что во Львовской области без электроснабжения остались 82 населенных пункта, в Одесской – 58, Хмельницкой – 20, Тернопольской – 19, Кировоградской – 6, Волынской – 3.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Источник: today-news.com