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ОБСЕ поддержала создание зон безопасности на Донбассе

24.06.2017 13:30
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ОБСЕ поддержала создание зон безопасности на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ поддержала предложение Международного комитета Красного Креста о создании зон безопасности у объектов жизнеобеспечения в Донбассе. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«Мы поддерживаем эту идею. И сегодняшний доступ на Донецкую фильтровальную станцию подтвердил, что если у нас есть доступ к обеим сторонам, у нас есть возможность участия в таких проектах… Красный Крест готов, СММ готова, люди готовы, стороны не готовы взять на себя обязательства для установления длительного перемирия», — сказал Хуг, информирует еizvestia.com.

Ранее президент Красного Креста Петер Маурер заявлял, что комитет надеется увидеть прогресс в реализации зон безопасности в Донбассе, которые усиляи защиту жизненно важных объектов инфраструктуры в регионе. По словам Маурера, их создание должно быть согласовано всеми сторонами конфликта «напрямую или с помощью нейтрального посредника, такого как МККК».




Теги: Донбасс, безопасность, ОБСЕ, зона
 
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