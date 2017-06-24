СБУ перевірила можливу причетність бійців «Айдару» до тероризму

24.06.2017 14:30

СБУ завершила перевірку можливої причетності окремих військовослужбовців «Айдару» до створення терористичної організації.



Про це повідомляє прес-служба СБУ.



Слідчі Служби безпеки України у результаті здійснених заходів не здобули фактичних даних, що свідчили б про вчинення військовослужбовцями батальйону територіальної оборони «Айдар» кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.



Слідчі дії проведено на виконання ухвали Шевченківського райсуду Києва.



Водночас, під час розслідування СБУ отримала дані щодо вчинення окремими колишніми та діючими військовослужбовцями батальйону «Айдар» у складі злочинної групи низки злочинів насильницького спрямування.



Служба безпеки України прийняла рішення про передачу отриманих фактичних даних до Сватівського відділу поліції ГУНП у Луганській області, де вже розслідуються інші правопорушення, вчинені злочинною групою військовослужбовців «Айдару».