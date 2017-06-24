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СБУ перевірила можливу причетність бійців «Айдару» до тероризму

24.06.2017 14:30
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СБУ перевірила можливу причетність бійців «Айдару» до тероризму 
СБУ завершила перевірку можливої причетності окремих військовослужбовців «Айдару» до створення терористичної організації.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Слідчі Служби безпеки України у результаті здійснених заходів не здобули фактичних даних, що свідчили б про вчинення військовослужбовцями батальйону територіальної оборони «Айдар» кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

Слідчі дії проведено на виконання ухвали Шевченківського райсуду Києва.

Водночас, під час розслідування СБУ отримала дані щодо вчинення окремими колишніми та діючими військовослужбовцями батальйону «Айдар» у складі злочинної групи низки злочинів насильницького спрямування.

Служба безпеки України прийняла рішення про передачу отриманих фактичних даних до Сватівського відділу поліції ГУНП у Луганській області, де вже розслідуються інші правопорушення, вчинені злочинною групою військовослужбовців «Айдару». 
Источник: zik.ua


Теги: Донбасс, терроризм, СБУ, бойцы
 
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