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Синоптик предупредила, когда в Украине начнется настоящая жара

24.06.2017 20:10
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Синоптик предупредила, когда в Украине начнется настоящая жара

В воскресенье, 25 июня, в Украине ожидается повышение температуры до +25+30 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"25 июня периодические дожди с грозами наиболее вероятны на севере, востоке Украины, в западных областях и в Винницкой области - первая карта. Юг и почти весь центр - в солнце", - пишет эксперт. По прогнозу для Киева есть вероятность кратковременного дождя с грозой, температура ожидается в пределах +26+28 градусов.

Диденко отметила, что жара в Украине начнется с 28 июня.

Источник: styler.rbc.ua



Теги: Донбасс, Киев, прогноз, жара
 
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