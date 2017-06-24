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Украинский школьник получил "золото" на олимпиаде Genius за изобретение, которое очищает воду от нефти
Украинский школьник Николай Иванченко на олимпиаде Genius в городе Освего (штат Нью-Йорк) представил изобретение, которое поможет очищать воду от разлившейся нефти, и получил за него "золото". Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
Такой гидрофобный адсорбент будет собирать только нефть, а воду будет отталкивать. Благодаря нему также нефть собирается в комочки, которые можно забрать из водоема любым механическим способом и отправить на нефтеперерабатывающее производство. Адсорбент может набрать в семь раз больше жидкости, чем весит сам.
Благодаря этому в случае техногенной катастрофы можно и сохранить природу, и не потерять полезное ископаемое. Также парня пригласили на еще один международный научный конкурс в Тунисе І-Fest, куда он попадет сразу на финальный этап.
Источник: ua.today
Теги: Украина, Донбасс, школьник, олимпиада
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