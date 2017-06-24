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В Киеве произошел взрыв на заводе, травмирован работник
Взрыв произошел на предприятии в Дарницком районе.
На территории завода в Дарницком районе Киева произошел взрыв, в результате пострадал один работник. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Инцидент произошел еще 20 июня, о чем сообщил врач городской больницы, куда госпитализировали пострадавшего с термическими ожогами.
"51-летний житель Киевской области получил травмы на предприятии, которое находится на улице Бориспольской. В результате взрыва, который произошел в цехе железобетонных конструкций, пострадавший получил ожоги", – сказано в сообщении.
Следователи проводят расследование инцидента, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
На экспертизу направлены вещественные доказательства – журналы с инструктажами работников предприятия.
Источник: kiev.segodnya.ua
Теги: Донбасс, взрыв, пострадавший, завод
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