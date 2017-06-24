В КИЕВЕ ЗАДЕРЖАЛИ МОШЕННИКОВ, КОТОРЫЕ ОБМАНУЛИ БАНК НА 7 МЛН ГРИВЕН

24.06.2017 11:10

Мошенники были задержаны во время очередной попытки купить ювелирные изделия с помощью поддельной банковской карты.

Правоохранители задержали в Киеве двух человек, которые нанесли ущерб одному из банков на сумму более 7 млн ​​грн. Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины в Facebook.

"Установлено, что злоумышленники использовали поддельные банковские карточки для приобретения ценных вещей: часов, ювелирных изделий, мобильных телефонов и тому подобное. Расчеты осуществлялись через POS-терминалы, расположенные в столичных торгово-развлекательных центрах", - говорится в сообщении.

Отметим, что мошенники были задержаны во время очередной попытки купить ювелирные изделия с помощью поддельной банковской карты. На месте происшествия полицейские изъяли золотые изделия, ценные часы, чеки и поддельные банковские платежные карточки.

По данным киберполиции, преступная группа состояла из 4 человек. Сейчас полиция разыскивает остальных участников преступной группировки.

По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное с использованием электронно-вычислительной техники в крупных размерах) УК.

Напомним, в мае полицейские задержали группу мошенников, которые действовали по схеме "ваш родственник в полиции". Преступники с помощью системы WEB-банкинг "Ощад 24/7" "привязывали" ко своему мобильному телефону банковские карточки граждан. После этого снимали денежные средства потерпевших и через терминал ПАО КБ "Приватбанк" зачисляли их на банковские счета.

Источник: 112.ua