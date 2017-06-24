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В Украине запретят покупать молоко у частных домохозяйств - СМИ
В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины ищут способы отказаться от продукта, который производят частные домохозяйства, а именно — от молока второго сорта.
Ситуацию прокомментировал директор департамента агропромышленного развития Тернопольской ОГА Виталий Луй, передает издание «Номер один».
По его словам, почти во всех странах мира уже давно отказались от такого молока и Украина также должна это сделать. Правда, сначала такое решение обязательно обсудят с фермерами и экспертами. Ведь это серьезный социальный удар для населения, традиционно производит молоко дома.
«Молоко второго сорта, то есть то, которое вовремя охлаждается и не проходит фильтрации после доения, является сырьем, которое трудно перерабатывать в качественную продукцию. При этом все современные переработчики, которые обновили оборудование и производят молоко екстракласса, то есть европейским стандартам, не могут „работать“ с молоком второго сорта. Именно поэтому, думаю, в пределах 8−10 лет „домашнее“ молоко полностью запретят продавать на переработку. Впрочем, это не касается реализации на рынках, которой не запрещать», — отметил Виталий Луй.
В то же время чиновник отметил, что всем крестьянам, которые держат дома коров, нужно принимать определенные меры. Среди них — объединение в кооперативы или создание минимальных молочных семейных ферм, по которым, собственно, и будущее.
Источник: fakty.ua
Теги: Донбасс, СМИ, молоко, запрет
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