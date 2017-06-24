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В Україні почали вирощувати арахіс

24.06.2017 17:31
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В Україні почали вирощувати арахіс

У селі Шубків, що у Рівненському районі на Рівненщині, аграрії почали вирощувати арахіс, який на українських теренах не культивується.

Щоправда, науковці Інституту господарства Західного Полісся відвели під нього невеличку експериментальну ділянку.

Опікується цією культурою, батьківщина якої - Південна Америка, молодший науковий співробітник Володимир Браценюк.

«Це спроба адаптувати арахіс до української землі і, якщо експеримент вдасться, закласти культуру для вирощування в Україні. Арахіс дуже любить тепло, сонце і вологу. У порівнянні з американськими чи африканськими теренами, на українських тепла для арахісу поменше. Водночас маємо доволі поживний ґрунт. Як у ньому приживеться арахіс, покаже осінь, коли збиратимемо перший врожай. Спостереження за розвитком рослин дає хорошу надію на врожай: на одній рослині прижилося та росте не один десяток бобів. З вегетацією до 170 днів арахіс чимось схожий на картоплю, його плоди дозрівають у закритому ґрунті», - зазначає науковець.

Источник: golos.com.ua



Теги: Украина, Донбасс, земля, арахис
 
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