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Вступил в силу закон о ратификации договоренностей с НАТО о секретной информации

24.06.2017 16:52
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Вступил в силу закон о ратификации договоренностей с НАТО о секретной информации

В Украине начал действовать закон № 2068-VIII о ратификации договоренностей с НАТО относительно информации с ограниченным доступом.
О этом сообщает пресс-служба парламента.

Ранее рада ратифицировала договоренности с НАТО касательно обмена и охраны информации с ограниченным доступом, и постановила, что они вступают в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении cторонами внутренних процедур, необходимых для вступления ими в силу.
Напомним, украинский парламент рассматривал данный вопрос 24 мая.

Как сообщалось ранее, недавно Рада провозгласила целью вступление в НАТО.

Источник: ru.golos.ua



Теги: Украина, Донбасс, закон, НАТО
 
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