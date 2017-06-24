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За последние месяцы отношение россиян к Украине ухудшилось
В течение последних месяцев отношение россиян к Украине ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Согласно данным опроса, 59% россиян плохо относятся к Украине, что на 3% больше, чем в марте.
Также социологи сообщают, что только 26% россиян относятся хорошо к Украине, в марте чуть больше трети опрошенных заявляли о позитивном отношении.
Опрос был проведен 19-22 мая 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше, в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводилось дома у респондента методом личного интервью.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25%/75%, 2,0% для показателей, близких к 10%/90%, 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.
Источник: ua.today
Теги: Украина, Россия, Донбасс, отношения, опрос
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