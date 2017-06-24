Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

За последние месяцы отношение россиян к Украине ухудшилось

24.06.2017 10:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
За последние месяцы отношение россиян к Украине ухудшилось

В течение последних месяцев отношение россиян к Украине ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Согласно данным опроса, 59% россиян плохо относятся к Украине, что на 3% больше, чем в марте.

Также социологи сообщают, что только 26% россиян относятся хорошо к Украине, в марте чуть больше трети опрошенных заявляли о позитивном отношении.

Опрос был проведен 19-22 мая 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше, в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводилось дома у респондента методом личного интервью.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25%/75%, 2,0% для показателей, близких к 10%/90%, 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.

Источник: ua.today



Теги: Украина, Россия, Донбасс, отношения, опрос
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх