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Чалый: Украина ожидает визита трех министров США
Президент Украины Петр Порошенко пригласил посетить Украину в ближайшее время главу Государственного департамента США Рекса Тиллерсона, министра обороны Джеймса Мэттиса и министра энергетики Рика Пэрри.
Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, передает «Слово и Дело» со ссылкой на Realist.
«Очевидно, что официальные анонсы будут озвучены позже, но я могу сказать, что в этом году мы ждем министра энергетики США, государственного секретаря, министра обороны несмотря на его очень сложный график», — сказал Чалый.
По его словам, такие визиты «безусловно дадут возможность выйти на конкретные решения». Сейчас же происходит работа по подготовке соответствующих соглашений и решений.
Напомним, Во время встреч президента Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном и министром обороны Джеймсом Мэттисом глава украинского государства напомнил о предоставленных Украине гарантиях по Будапештскому меморандуму.
Теги: Украина, США, Донбасс, министр
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