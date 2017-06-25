Чалый: Украина ожидает визита трех министров США

25.06.2017 10:30

Президент Украины Петр Порошенко пригласил посетить Украину в ближайшее время главу Государственного департамента США Рекса Тиллерсона, министра обороны Джеймса Мэттиса и министра энергетики Рика Пэрри.

Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, передает «Слово и Дело» со ссылкой на Realist.

«Очевидно, что официальные анонсы будут озвучены позже, но я могу сказать, что в этом году мы ждем министра энергетики США, государственного секретаря, министра обороны несмотря на его очень сложный график», — сказал Чалый.

По его словам, такие визиты «безусловно дадут возможность выйти на конкретные решения». Сейчас же происходит работа по подготовке соответствующих соглашений и решений.

Напомним, Во время встреч президента Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном и министром обороны Джеймсом Мэттисом глава украинского государства напомнил о предоставленных Украине гарантиях по Будапештскому меморандуму.