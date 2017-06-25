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Какие проблемы волнуют украинцев?
72% украинцев обеспокоены войной на Востоке Украины. Также среди проблем, которые больше всего беспокоят украинцев — уровень жизни (60%), экономическая ситуация (47%) и безопасность Украины (21%). Меньше всего украинцев беспокоит статус русского языка в Украине (1%) и отношения между гражданами Украины разных национальностей (2%).
По сравнению с 2016 годом, уровень обеспокоенности граждан общественными проблемами мало изменился, но украинцев несколько меньше стали беспокоить отношения с Россией и преступность.
Таковы результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии.
По регионам:
Война на Востоке Украины относительно больше беспокоит жителей Западного (75%) и Восточного регионов (82%), чем жителей Центрального (68%) и Южного регионов (65%). Озабоченность войной по сравнению с 2016 годом выросла в Восточном регионе и несколько снизилась в Центральном регионе.
Уровень жизни практически одинаково беспокоит жителей Центрального и Южного регионов (65% и 69% соответственно), несколько меньше — жителей Западного региона (57%), а меньше всего уровень жизни беспокоит жителей Восточного региона (35% (против 56% в 2016 году)).
Экономическая ситуация в Украине больше всего беспокоит жителей Восточного (58%) и Южного (50%) регионов, несколько меньше — жителей Центрального и Западного регионов (46% и 40% соответственно).
Безопасность Украины почти одинаково беспокоит жителей Западного (24%) и Южного (23%) регионов, тогда как жителей Центрального (17%) и Восточного регионов (18%) — несколько меньше.
Отношения с Европейским Союзом сравнительно больше беспокоят жителей Восточного региона (11%), чем всех других (Западный — 2%, Центральный — 4%, Южный — 4%).
Отношения с Россией больше всего беспокоят жителей Южного (15%) и Восточного регионов (12%), относительно меньше — жителей Центрального и Западного регионов (10% и 6% соответственно).
По полу:
Существенных различий в опасениях мужчин и женщин в большинстве случаев не выявлено, кроме двух ситуаций: уровень жизни несколько больше беспокоит женщин, чем мужчин (62% женщин против 57% мужчин), политическая ситуация в Украине наоборот больше беспокоит мужчин (16% мужчин против 11% женщин).
По типу населенного пункта (город-село):
Уровень жизни больше беспокоит жителей сельской местности, чем городской (65% против 57%).
Зато экономическая ситуация в Украине больше беспокоит жителей городов (50% среди городского населения и 39% среди сельского).
Так же преступность больше беспокоит городское население (14%), чем сельское (11%).
Самая высокая обеспокоенность среди городского населения по сравнению с сельским наблюдается в том числе и по таким проблемам, как отношения с Россией (12% против 7%) и аннексия Крыма (5% против 2%).
По уровню образования:
Существенных различий в опасениях респондентов различных образовательных групп в большинстве случаев не выявлено, кроме следующих ситуаций: экономическая ситуация в Украине относительно меньше беспокоит людей с неполным средним образованием (29%) по сравнению со всеми другими образовательными слоями (не менее 44%); экологические проблемы и отношения с Европейским Союзом несколько меньше беспокоят людей с низким уровнем образования, чем другие.
По возрасту значимых различий практически не наблюдается.
С 20 по 29 мая 2017 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2040 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.
Теги: Украина, Донбасс, регионы, проблемы
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