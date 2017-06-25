Последние новости раздела
- Папа Франциск закликав до миру в Україні19:30
- В Славянске, Харькове, Мариуполе и Сумах проверили военную технику18:30
- Саакашвили попросил у Порошенко €50 на новую майку17:11
- В Україні створили найбільше в світі ліжко з "простирадлом" із живої трави16:51
- За добу зі Львова вивезли 680 тонн сміття16:33
- В Киевской области фермеры устроили стрельбу, есть раненые 16:10
- В начале следующей недели Украину ждут дожди 15:52
- Какие проблемы волнуют украинцев?15:32
- Аваков: Стену между Россией и Украиной на Харьковщине достроят уже в этом году 15:10
- ВЛАСТИ ОРДЛО НЕ ПУСКАЮТ В ЗАТОПЛЕННЫЕ ШАХТЫ НЕМЕЦКИХ ЭКСПЕРТОВ14:30
Папа Франциск закликав до миру в Україні
25.06.2017 19:30
Папа Римський Франциск під час свого зверення до українців, які прибули до Ватикану, закликав до миру в Україну. Про це повідомили у прес-службі посольства України при святому престолі.
У своєму зверненні понтифік сказав, що приєднується з українцями до молитви миру для української землі в Соборі Святого Петра .
У посольстві зазначили, що 25 червня відбулося національне українське паломництво до Ватикану з нагоди 150-річчя канонізації святого Йосафата.
Святкова Літургія, яку очолив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук у співслужінні Владик Синоду УГКЦ, відбулася на Папському Престолі в соборі Святого Петра.
Источник:
Теги: Украина, Донбасс, мир, Папа римский
Читайте также:
- Олег Пономарь озвучил 4 новости печальные для России
- Мнение журналиста: Если войска РФ вместе с силами АТО будут уничтожать террористов на Донбассе, тогда можно подумать о восстановлении отношений
- Прекращение огня на Донбассе: что заявил Кремль
- В Украине начнется распродажа шахт
- Янукович считает, что протекционизм вредит украинской торговле
- Топ-менеджеры увидели свет в конце кризисного тоннеля
- ЗМІ повідомили про зупинку робіт на Донецькому металургійному заводі19:10
- ГЛАВВРАЧ СЛАВЯНСКОГО НАРКОДИСПАНСЕРА СУДИТСЯ С ЖЕБРИВСКИМ ИЗ-ЗА МЕДРЕФОРМЫ18:50
- Шесть подразделений сил АТО загадочно встретились на Донбассе14:50
- Террористы не пропускали ОБСЕ около Новоазовска 13:33
- В Донецкой области городу Торецк грозит экологическая катастрофа12:53
- Выпускной на Донетчине: стало известно о сюрпризе12:30
- В МИНИСТЕРСТВЕ УКАЗЫВАЮТ НА КРИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ДОНЕТЧИНЫ12:13
- Обвиненный в госизмене полковник ВСУ объявил голодовку в СИЗО10:13
- На горі Карачун вшанували пам'ять загиблих на Сході військових АТО09:54
- У ЛИМАНІ ПОЖЕЖЕЮ НАМАГАЛИСЯ ПРИХОВАТИ СЛІДИ ВБИВСТВА 09:30
- Папа Франциск закликав до миру в Україні19:30
- ЗМІ повідомили про зупинку робіт на Донецькому металургійному заводі19:10
- ГЛАВВРАЧ СЛАВЯНСКОГО НАРКОДИСПАНСЕРА СУДИТСЯ С ЖЕБРИВСКИМ ИЗ-ЗА МЕДРЕФОРМЫ18:50
- В Славянске, Харькове, Мариуполе и Сумах проверили военную технику18:30
- Санкции против России могут «обвалиться» из-за постоянного их усиления – политолог 18:10
- Мусульмане всего мира сегодня празднуют один из главных праздников17:34
- Саакашвили попросил у Порошенко €50 на новую майку17:11
- В Україні створили найбільше в світі ліжко з "простирадлом" із живої трави16:51
- За добу зі Львова вивезли 680 тонн сміття16:33
- В Киевской области фермеры устроили стрельбу, есть раненые 16:10
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города12:52
- В объективе - ад кромешный20:00
- Зов природы: Опустела вишнёвая ветка, поседели степные курганы19:48
- Как нашли себе применение маленькие мариупольские «заробчане» 19:32
- Если Солнце вдруг оказалось недругом19:08
- Летние простуды протекают дольше и лечатся труднее, чем зимние18:44
- Язык твой – враг твой: Что сулят Донбассу законопроекты об украинском языке16:06
- Иван Драч: "Россия никогда не даст нам почувствовать себя победителями"15:26
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна09:20
- Мы превращаемся в страну с самой узкой рамкой задач09:05
- Это конец: у Захарченко издали шокирующий приказ о новом графике работы шахт – соцсети проклинают “ДНР”
- Кабмин внёс важные изменения в «переселенческие постановления»
- Як дізнатися про свій робочий стаж не виходячи з дому
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна
- “Пусть сожрет и подавится. Жалко бабушку!” – дончане взбешены конфискацией продуктов питания на блокпостах “ДНР”
- СМИ рассказали, как в оккупированном Донецке называют Захарченко
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города
- Кремль избавляется от предателей: Москва передаст Киеву из Крыма известного комбата “ДНР”, пытавшего до смерти 16-летнего патриота Украины
- Турчинов: Контроль жителей ЛДНР усилят
- Госдума РФ забила последний гвоздь в крышку гроба крымского туризма: одобрен скандальный законопроект о курортном сборе