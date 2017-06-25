Папа Франциск закликав до миру в Україні

25.06.2017 19:30

Папа Римський Франциск під час свого зверення до українців, які прибули до Ватикану, закликав до миру в Україну. Про це повідомили у прес-службі посольства України при святому престолі.

У своєму зверненні понтифік сказав, що приєднується з українцями до молитви миру для української землі в Соборі Святого Петра .

У посольстві зазначили, що 25 червня відбулося національне українське паломництво до Ватикану з нагоди 150-річчя канонізації святого Йосафата.

Святкова Літургія, яку очолив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук у співслужінні Владик Синоду УГКЦ, відбулася на Папському Престолі в соборі Святого Петра.

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