Пограничники сообщили, сколько граждан РФ не пустили в Украину в 2017 году

25.06.2017 19:52

За пять месяцев этого года отказано во въезде в Украину гражданам РФ в количестве около 1,5 тысяч человек. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в ответ на запрос издания «Апостроф».

Из России в Украину за январь-май 2017 года въехало около 2 млн человек. В прошлом году была отмечена похожая динамика.

В течение января-мая 2017 года украинско-российский участок государственной границы в установленном порядке на въезд в Украину пересекли 1,997 млн лиц (январь-май 2016 года – 1,952 млн), на выезд из Украины – 2,165 млн лиц (январь-май 2016 года – 2,077 млн), — говорится в документе.

При этом с января по май текущего года было отказано во въезде в Украину со стороны РФ 1471 человеку (январь-май 2016 года – 1728 лицам), при выезде из Украины – 920 лицам (январь-май 2016 года – 990).