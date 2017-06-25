Порошенко на встрече с Макроном покажет план по реинтеграции Донбасса – политолог

25.06.2017 11:14

Ключевой темой на встрече украинского президента Петра Порошенко и лидера Франции Эммануэля Макрона встанет вопрос о переговорах по разрешению вооруженного конфликта на Донбассе в формате "Нормандской четверки". Об этом в комментарии ГолосUA сообщил политолог Алексей Якубин.

«Ключевой темой на встрече встанет вопрос о Нормадской четверке. Потому что Макрон заявил о том, что он бы хотел, чтобы Нормандская четверка провела свое заседание до саммита G20, который состоится 7 июля. Поэтому Макрон будут обсуждать с Порошенко тему Украины, чтобы потом обсудить ее на саммите G20. Скорее всего, Порошенко предоставит Макрону план по реинтеграции Донбасса. Думаю, что Порошенко получил от США одобрение некоторых ее концепций и теперь он постарается ее выгодно представить Макрону»,- сказал А. Якубин.

Эксперт отметил, что прошедшая встреча П. Порошенко и канцлера Германии А. Меркель состояла в том, что украинский лидер передал Меркель наработку плана по реинтеграции Донбасса, который одобрил Вашингтон.

Напомним, встреча президента Украины Петра Порошенко и его французского коллеги Эммануэля Макрона состоится в понедельник, 26 июня.